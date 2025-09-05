Боец из Ставропольского края убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Ботвинко из Арзгирского округа убит в военной операции на Украине. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 808 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 5 сентября власти и силовики назвали имена не менее чем 807 убитых в военной операции на Украине бойцов со Ставрополья.

Евгений Ботвинко был убит в военной операции на Украине, его похоронили в селе Серафимовском в августе. Ботвинко родился и вырос в селе Серафимовском, оттуда же уходил в армию. В сентябре 2022 года был мобилизован на СВО, отчитался глава Арзгирского округа Алексей Палагута в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 808 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".