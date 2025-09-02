Военный со Ставрополья убит в ходе СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Как писал "Кавказский узел", к 2 сентября власти и силовики назвали имена не менее чем 806 убитых в военной операции на Украине бойцов со Ставрополья.
Сергей Трифилов был убит в Брянской области 29 марта 2025 года. Посмертное вручение Ордена Мужества матери военного состоялось в администрации Предгорного округа Ставропольского края. "С 2013 года Сергей Трифилов проходил службу в дивизионе пограничных сторожевых катеров Службы в городе Сосновый Бор по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - сообщает администрация округа в своем Telegram - канале.
Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 807 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Мы обновили приложения на Android и IOS ! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.