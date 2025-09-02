×

Кавказский узел

RU
Главная   /   Лента новостей
11:52, 2 сентября 2025

Боец со Ставрополья убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Егор Блинов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 806 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 31 августа власти и силовики назвали имена не менее чем 805 убитых в военной операции на Украине бойцов со Ставрополья.

Егор Блинов убит в специальной военной операции на Украине, сообщил  сегодня в своем Telegram-канале глава Благодарненского округа Александр Теньков, отчитываясь о поздравлении с днем рождения отца бойца

Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56 30.08.2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7300 военных, в том числе 3675 из ЮФО и 3632 – из СКФО. 

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 806 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

