Главная   /   Лента новостей
09:06, 10 сентября 2025

Военные отчитались о 13 сбитых беспилотниках в двух регионах ЮФО

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью военные сбили 11 беспилотников в Краснодарском крае и два в Ростовской области. Еще 15 дронов уничтожены над Черным морем.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью при атаке беспилотника в Матвеево-Курганском районе Ростовской области были повреждены окна и дверь школы-интерната. Двое сотрудников получили легкие ранения, их доставили в районную больницу. Из здания эвакуированы 73 воспитанника и пять сотрудников.

Также сегодня ночью были введены ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Сочи. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, пояснил пресс-секретарь Росавиации. Утром они были сняты.

С полуночи до 05.00 мск были уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотника, из них 11 в Краснодарском крае и два в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще 15 беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря. Остальные обезврежены в Брянской, Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Тверской, Тульской областях и в Крыму.

Напомним, в ночь на 9 сентября в Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника погиб водитель автомобиля. Также повреждены семь частных домов и несколько автомобилей. Власти пообещали выплату семье погибшего и помощь пострадавшим.

Автор: "Кавказский узел"

