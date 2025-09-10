Военные отчитались о 13 сбитых беспилотниках в двух регионах ЮФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Минувшей ночью военные сбили 11 беспилотников в Краснодарском крае и два в Ростовской области. Еще 15 дронов уничтожены над Черным морем.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью при атаке беспилотника в Матвеево-Курганском районе Ростовской области были повреждены окна и дверь школы-интерната. Двое сотрудников получили легкие ранения, их доставили в районную больницу. Из здания эвакуированы 73 воспитанника и пять сотрудников.
Также сегодня ночью были введены ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Сочи. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, пояснил пресс-секретарь Росавиации. Утром они были сняты.
С полуночи до 05.00 мск были уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотника, из них 11 в Краснодарском крае и два в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, еще 15 беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря. Остальные обезврежены в Брянской, Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Тверской, Тульской областях и в Крыму.
Напомним, в ночь на 9 сентября в Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника погиб водитель автомобиля. Также повреждены семь частных домов и несколько автомобилей. Власти пообещали выплату семье погибшего и помощь пострадавшим.
