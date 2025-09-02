Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Таранов и Дмитрий Вдовенко из Камышина убиты в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 1314 убитых там комбатантов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1312 бойцов из Волгоградской области. Последним в этом списке стал бывший глава Пимено-Черняевского сельского поселения Олег Кувшинов.

Имена еще двоих убитых на Украине военных из Волгоградской области назвала сегодня администрация Камышина. В боевых действиях убиты Сергей Таранов и Дмитрий Вдовенко, оба были жителями города, говорится в официальном Telegram-канале.

Возраст и другие биографические данные убитых в сообщениях чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военных действиях на Украине не менее 1314 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.