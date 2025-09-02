×

18:42, 2 сентября 2025

Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Таранов и Дмитрий Вдовенко из Камышина убиты в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 1314 убитых там комбатантов из Волгоградской области. 

Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982 Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО

Как писал "Кавказский узел", к 30 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1312 бойцов из Волгоградской области. Последним в этом списке стал бывший глава Пимено-Черняевского сельского поселения Олег Кувшинов. 

Имена еще двоих убитых на Украине военных из Волгоградской области назвала сегодня администрация Камышина. В боевых действиях убиты Сергей Таранов и Дмитрий Вдовенко, оба были жителями города, говорится в официальном Telegram-канале. 

Возраст и другие биографические данные убитых в сообщениях чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военных действиях на Украине не менее 1314 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

