Юристы оценили шансы сочинца добиться признания сына погибшим в военной операции

Жителю Сочи Григорию Учкурову потребуется несколько лет на сбор документов и суды, чтобы получить свидетельство о смерти пропавшего в зоне военной операции сына, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", сочинец Андрей Учкуров, осужденный на десять лет за убийство военного-рецидивиста, сам отправился в зону боевых действий, где пропал без вести. Подтверждений его смерти и положенных компенсаций его семья получить не может.

Житель Сочи Андрей Учкуров был приговорен к длительному сроку за убийство вышедшего на свободу после участия в военной операции Андрея Чаричанского. Учкуров, хотя и признал вину, обжаловал приговор, заявляя, что суд не учел смягчающие обстоятельства. Знакомые Учкурова уверены, что его действия были самообороной. Практика освобождения рецидивистов и осужденных за тяжкие преступления после участия в боевых действиях опасна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

Если не доказано что человек погиб в военной операции, то к нему не могут применяться законы, согласно которым выплаты производятся на основании свидетельства о смерти, рассказали адвокаты.

"Для семей погибших участников СВО государством предусмотрен ряд мер поддержки. Кроме основных 5 миллионов рублей, установленных Указом Президента РФ, предусмотрены: страховые выплаты, денежная компенсация, пенсия по потере кормильца, пособие на детей. Члены семьи получают выплаты в равных долях на основании документа, подтверждающего смерть родственника на СВО. Выплачивает средства Минобороны РФ. Выплаты индексируются", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Виктор Батадеев.

Эти выплаты автоматически не распространяются на родственников без вести пропавших, потому что юридически нет документов, подтверждающих смерть человека, на основании которых и выдаются денежные средства. "Первым делом следует обратиться в военкомат по месту призыва и получить информацию об участнике СВО. Это могут быть родители участника, супруга или совершеннолетние дети. Так же существуют официальные горячие линии Министерства обороны РФ. Нужно оформлять письменные запросы с указанием всех известных данных о военнослужащем", - указал он.

Информация о военнослужащих строго контролируется, поэтому родные должны настаивать на официальном ответе письменно, так как устные запросы часто не фиксируются, подчеркнул адвокат. Он так же отмечает, что статус пропавшего без вести присваивается военнослужащему официально, если отсутствует подтверждение гибели, но есть данные о том, что он участвовал в боевых действиях. Формально статус без вести пропавшего на СВО не дает автоматических выплат или льгот, которые положены родственникам погибших, но позволяет юридически заявлять претензии к государственным органам о розыске и получать справки для последующих процедур.

На основании этого статуса можно добиваться признания погибшим через суд после истечения определенного срока. Обычно это 6–12 месяцев отсутствия и невозможности установить судьбу, но конкретные сроки зависят от ситуации и ведомств.

Для признания без вести пропавшим необходимо подать заявление в военкомат и иметь официальные сведения о призыве или участии в СВО. Это могут быть копии приказов, личного дела, справки из части. Общей общедоступной базы нет, все данные ведут ведомства Минобороны, указал он.

Адвокат так же обратил внимание, что правовые последствия отсутствия документов о участии в военной операции могут повлиять на льготы и компенсации. Если не получится получить нужные документы об участии, то придется обращаться в суд на ведомство которое отказывает в выдаче документов. Можно так же подать иск о признании факта участия в боевых действиях или факта гибели. Те есть документы — это первый и основной шаг на пути к реализации льгот и выплат. Адвокат подчеркивает, что даже на момент признания пропавшего без вести таковым, компенсации не назначаются, они предусмотрены только для погибших. По его мнению, на сбор документов, суды и переписки может уйти до двух лет.

Адвокат Игорь Курочкин настроен более пессимистично насчет срока сбора документов, поиска без вести пропавшего и установления статуса погибшего. Он привел в пример работу поисковых групп в РФ, которые устанавливают имена погибших бойцов в годы Великой Отечественной войне через 70–80 лет после боевых действий, находя на полях сражений останки военных.

При этом он согласился, что «статус без вести пропавшего признается решением суда через год или два после пропажи, на основании справки из военкомата». Истцами могут выступать родственники, которые претендуют на выплаты.

"Кавказский узел" опубликовал истории трех бойцов из трех регионов России, которые пропали в зоне СВО, затем их тела были найдена. Получить частичные выплаты удалось лишь одной семье. Другие семьи столкнулись с необходимостью доказывать, что их родные были овеннослажащими Минобороны. Без этого семьи, оставшиеся без кормильцев, не могут получить от государства ни льгот, ни финансовой помощи. Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев".

Более десятка адвокатов, которым корреспондент "Кавказского узла" попыталась задать аналогичные вопросы, ответили, что подобными темами и проблемами не занимаются.

Один из адвокатов на условиях анонимности пояснил, что это «очень сложные и мало изученные темы, требующие больших ресурсов от адвоката, чтобы писать запросы, устанавливать статусы и не всегда результат может быть ожидаемым". "При этом практика таких дел еще не наработана, статистика выигранных дел не ведется и сами данные из за секретности СВО остаются неразглашаемыми», - рассказал он.

Отец без вести пропавшего на СВО сочинца рвется на фронт

Григорий Учкуров заявил корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает политику Владимира Путина по украинскому конфликту и сам послал своего сына на фронт "защищать русских" и отомстить за погибших в доме профсоюзов в Одессе.

В Одессе 2 мая 2014 года произошли массовые столкновения противников Евромайдана с футбольными фанатами, активистами "Правого сектора" (деятельность организации запрещена в России судом - прим. "Кавказского узла") и отрядами самообороны. В ходе столкновений загорелся областной Дом профсоюзов, в котором укрылись пророссийские активисты. По данным МВД Украины, погибли 46 человек, 214 пострадали. В регионах юга России спустя год после событий проходили памятные акции.

Он рассказал, что сам рвется на фронт, но его не берут из за возраста. Учкуров сообщил, что продолжает заниматься правозащитной деятельностью и волонтерством. По его словам, он отстаивает земельные права граждан и спасает побережье Черного моря от мазута.

Хорошо знающий Григория Учкурова правозащитник и активист, покинувший Россию, на условиях анонимности рассказал, что продолжает общаться с Учкуровым. "Григорий товарищ своеобразный, я не всегда его понимаю. Он мне звонит и говорит то, что я совершенно не разделяю и не понимаю. Недавно он говорил, что для него за честь лично вешать по приговору суда тех, кто жёг русских в Одессе в доме профсоюзов, при этом он не знает никаких обстоятельств этого инцидента (суд в Одессе в 2017 году оправдал обвиняемых по этому делу, на скамье подсудимых при этом были противники Евромайдана - прим. "Кавказского узла")", - сказал он.

По его словам, Учкуров неравнодушный человек. "Учкуров, мне кажется, всегда принимает сторону того, кто первый ему пожалуется на другого, или кого он сам сочтет правым в первые минуты конфликта. Такой он. Поздно ему меняться", - сказал он.

По его мнению, также Учкуров отреагировал и на события в Одессе. "Он проникся, и более никакие доводы он не воспринимает. Одним словом он тот, кого называют «Ватник»", - высказал он свое мнение.

Правозащитник считает, что заявление Учкурова, которое привело к его исключению из казачьего общества, вызвано его острой реакцией на несправедливость.

"Я не казак, поэтому не знаю, что это лично для него значило. Но я знаю, что он очень импульсивен. Он не думает о причинах и последствиях, он реагирует эмоционально и абсолютно искренне в силу своего личного видения ситуации, которую считает несправедливой по отношению к кому-либо или к себе", - сказал он.

В феврале 2014 года Григорий Учкуров по видео опознал атамана Центрального районного казачьего общества города Николая Куца среди участников инцидента с Pussy Riot: в Сочи на них напали казаки, распылив слезоточивый газ и избив нагайками, когда они пытались снять клип. "Я был возмущен увиденным. Это позор всему казачеству: прилюдно избивать женщин", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Григорий Учкуров. После этого он был исключен из Кубанского казачьего войска. Ранее атаман Куц признал, что обращался в прокуратуру с протестом против пребывания в Сочи Pussy Riot, так как, по его мнению, девушки из панк-группы приехали в Сочи, "чтобы провоцировать и раздуть скандал".

В сентябре 2014 года после возникшего на территории искусственных прудов, принадлежащих Бейсугскому нерестово-выростному хозяйству пожара, Григорий Учкуров вместе с активистами-экологами провел расследование инцидента. По его информации, им удалось доказать, что виновны в рукотворных пожарах не некие браконьеры-злоумышленники, а сами работники хозяйства, расчищавшие ежегодно таким варварским способом ложе водохранилища. Не раз выступал в защиту природы Кубани, говорится в биографической справке о Георгии Учкурове.

После разлива нефти в Керченском проливе 71-летний Григорий Учкуров работал как волонтер.Он приехал в Анапу на своем автомобиле, где и спал, питался в волонтерских пунктах. Его задача была - инспектировать пляжи на машине и сообщать в штаб о происходящем. Вместе с Учкуровым ездил другой волонтер, который снимал происходящее на видео и отсылал записи в головной штаб волонтеров.

