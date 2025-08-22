×

04:47, 22 августа 2025

Отец пропавшего в зоне боев сочинца Учкурова добивается компенсации

Мужчина с фотографией сына. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинец Андрей Учкуров, осужденный на десять лет за убийство военного-рецидивиста, сам отправился в зону боевых действий, где пропал без вести. Подтверждений его смерти и положенных компенсаций его семья получить не может. 

Как писал "Кавказский узел", житель Сочи Андрей Учкуров был приговорен к длительному сроку за убийство вышедшего на свободу после участия в военной операции Андрея Чаричанского. Учкуров, хотя и признал вину, обжаловал приговор, заявляя, что суд не учел смягчающие обстоятельства. Знакомые Учкурова уверены, что его действия были самообороной. Практика освобождения рецидивистов и осужденных за тяжкие преступления после участия в боевых действиях опасна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

О том, что Андрей Учкуров пропал без вести в зоне боевых действий, сообщил 21 августа "Кавказскому узлу" его отец - сочинский активист, в прошлом член казачьей дружины Григорий Учкуров. По словам Учкурова, он узнал об этом от руководителя подразделения, где служил его сын, подписав контракт с Минобороны после приговора. Учкуров пытается получить денежную компенсацию за смерть сына вместе с его супругой и малолетней внучкой, однако, по его словам, пока "нет тела, нет и дела", и войсковая часть не дает подтверждения его гибели. 

Адвокат осужденного сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что жалобами на приговор Учкуров не добился сокращения срока. После этого он "подал заявление об отправке его добровольцем в Украину на СВО, куда ушел в феврале 2025 года". Больше, по словам адвоката, он о своем подзащитном ничего не слышал, так как его работа в судах была закончена.

По словам Григория Учкурова, в феврале он лично отправлял сына в зону боевых действий с железнодорожного вокзала в Сочи. 

"Денег не было ни у него, ни у меня. Он ехал фактически голодный, никто их даже не кормил. У меня были три тысячи рублей, и я ему их отдал, чтобы ему можно было купить хоть какую-нибудь еду, пока он доедет. У него даже не было телефона, поэтому он мне звонил с чужих телефонов и очень коротко. Знаю, что он был на территории Украины всего один месяц, после чего пропал без вести. Последний раз он позвонил в конце мая и сказал, что они должны брать штурмом село Верхнекаменское, что его посылают на смерть. Я понял, что была конфликтная ситуация с военачальниками", - сказал Учкуров.

По его утверждению, он призвал сына не совершать преступлений в отношении украинских пленных и раненых в случае, если ему прикажут это сделать. 

"После этого разговора сын на связь с того времени больше не выходил. Я пытался сам его разыскивать, но бесполезно. Я полагаю, что произошло убийство моего сына, но никаких доказательств этому я не имею и получить их невозможно. Даже нет тела моего сына, и никто его домой не возвращает", - говорит Учкуров.

Из разговора с представителем подразделения Учкуров узнал, что статус "пропавший без вести" в 99,9% случаев означает, что бойца нет в живых, однако "факт подтвердить пока невозможно". Учкуров признался, что ему больно и обидно из-за гибели единственного сына, и что нет даже его тела, чтобы похоронить. Учкуров также сказал, что надеется получить компенсацию. "Сколько это будет, я не знаю, но полагающуюся сумму власти должны разделить на три равные части: мне как отцу, супруге и малолетнему ребенку сына, моей внучке", - сказал он. 

В феврале 2014 года Григорий Учкуров по видео опознал атамана Центрального районного казачьего общества города Николая Куца среди участников инцидента с Pussy Riot: в Сочи на них напали казаки, распылив слезоточивый газ и избив нагайками, когда они пытались снять клип. "Я был возмущен увиденным. Это позор всему казачеству: прилюдно избивать женщин", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Григорий Учкуров. После этого он был исключен из Кубанского казачьего войска.

Независимый от этого дела адвокат, который пожелал сохранить анонимность, пояснил, что шансов на выплаты у родственников пропавшего без вести нет, пока факт гибели не будет официально установлен. 

"Статус "без вести пропавший" не дает права на компенсацию за смерть его родственникам до официального установления факта гибели. Для семьи это означает финансовую неопределенность и задержку выплат, пока суд или органы не признают пропавшего погибшим, но это очень длительная и не всегда успешная процедура. Вопрос о том, сколько семей пропавших без вести участников СВО не получили положенные компенсации, остается открытым, поскольку официальной статистики по этому вопросу нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

