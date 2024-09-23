Сочинец требует смягчения приговора за убийство военного-рецидивиста

23 сентября 2024, 22:27

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Андрей Учкуров, который приговорен к длительному сроку за убийство вышедшего на свободу после участия в военной операции Андрея Чаричанского, обжаловал приговор в кассационной инстанции. По его мнению, суд не учел смягчающие обстоятельства, знакомые Учкурова уверены, что его действия были самообороной. Практика освобождения рецидивистов и осужденных за тяжкие преступления после участия в СВО опасна, считают опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

23 сентября сочинец Андрей Учкуров, осужденный за убийство участника СВО Андрея Чаричанского, обжаловал в кассационной инстанции приговор, который вступил в законную силу 31 июля. Несмотря на то, что вину в убийстве Андрей Учкуров признал, он просит вышестоящий суд смягчить ему наказание.

В качестве обоснования жалобы Учкуров написал, что нижестоящие суды "не в полной мере учли все смягчающие вину обстоятельства", что он вину признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления, ранее не судим, женат, имеет на иждивении двухлетнего ребенка, по месту работы и жительства характеризуется положительно, а также имеет тяжелое заболевание. При этом убитый участник СВО "ранее шесть раз был судим за наркотики, кражу и в том числе за нанесение тяжкого вреда здоровью женщине". "Последний срок в виде лишения свободы на 10 лет, полученный им в 2021 году за распространение наркотиков, не отбыл из за согласия участвовать в СВО", - указано в кассационной жалобе.

Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сочинский активист и правозащитник, в прошлом член казачьей дружины Григорий Учкуров, который является отцом Андрея Учкурова. Поступок сына, убившего многократно судимого участника СВО, он не оправдывает, но как и защитник сына Николай Персиянов, который так же направил свою жалобу вместе Андреем Учкуровым, считает, что полученный срок в виде девяти лет и двух месяцев лишения свободы завышен. По его словам, по версии Андрея Учкурова, он не планировал убивать Чаричанского, а лишь хотел «выяснить с ним отношения».

Из приговора Андрею Учкурову, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", следует, что единственным непосредственным свидетелем убийства участника СВО, из шести заявленных обвинением свидетелей является сожительница Андрея Чаричанского. На следствии она рассказала, что Учкуров занял у ее сожителя 5 000 рублей, а тот взял у него под залог мобильный телефон. Учкуров вернулся за телефоном в многоквартирный дом, где она жила с Чаричанским, но без денег и потребовал его назад, в результате чего разгорелся конфликт на лестничной клетке. Стоя на третьем этаже, сожительница, по ее словам, видела, как Учкуров достал из за пазухи кухонный нож и ударил в грудь ее сожителя, после чего скрылся с ножом. При этом свидетельница даже якобы сумела рассмотреть, что у ножа была коричневая рукоятка. Как сказано в приговоре, орудие убийства следствием обнаружено не было и куда его дел после убийства сам осужденный, он не помнит.

Из приговора следует что Учкуров привел иную версию событий. По его словам, Чаричанский торговал наркотиками и он пришел к нему именно за наркотиком. Про 5000 рублей, о которых рассказала сожительница Учкуров, он ничего не говорил следователям. По версии Учкурова, наркотик оказался некачественным, и он пришел разбираться к участнику СВО со своим кухонным ножом.

Такая разница показаний кажется знакомым Андрея Учкурова странной. По версии Олега, "дело о якобы умышленном убийстве участника СВО просто состряпали ради галочки полицейские и дали подписать Андрею Учкурову явку с повинной с условием что ему дадут небольшой срок за признательные показания". Олег считает, что именно Чаричанский неудачно напал с кухонным ножом на Учкурова, так как неоднократно был судим за наркотики и за нанесение тяжкого вреда здоровью женщине именно ножом. А Учкуров не рассчитал оборонительных действий. "Это стиль выяснения отношений Чаричанского", - считает Олег, изучивший ранее вынесенные шесть приговоров Чаричанскому с 2006 по 2021 года. "То есть за 15 лет участник СВО был осужден на более чем 20 лет: за наркотики, умышленный вред здоровью людям, кражу. Но за счет того, что он отправился на СВО, срок получился вполовину меньше после приговора, вынесенного в 2021 году", - подчеркнул он

Престарелый отец, с которым жил Чаричанский, рассказал суду, что его сын был неоднократно судим, "последний раз его осудили за распространение наркотиков к лишению свободы на срок более 10 лет" 8 ноября 2021 года, указано в приговоре. "Сын уехал на СВО, после чего, отслужив полгода, вернулся домой. Когда сын находился на свободе, то злоупотреблял наркотическими средствами, а когда его осуждали и он находился от общества в изоляции, то становился нормальным и обычным человеком. Также Андрей употреблял алкоголь, курил сигареты. В последнее время не работал", - рассказал отец.

Дядя убитого участника СВО так же подтвердил в суде наклонности племянника и рассказал, что ему известно, что «Андрея последний раз осудили к лишению свободы сроком на более 10 лет. Вместе с тем, он поехал на СВО, где отслужил полгода, получил медаль за отвагу и вернулся домой. После возвращения проживал совместно с отцом и сожительницей. Жил за счет отца и нигде не работал официально. Был наркоманом", - приводятся в тексте приговора его слова.

Жители Сочи, которые знают об этой истории, считают людей, которые отправились на СВО после получения больших сроков лишения свободы и вернулись домой, опасными для общества. "Бывшие заключенные, освободившиеся после участия в военной операции на Украине - это люди, не приспособленные к нормальной гражданской жизни. То, что уголовникам дают свободу за участие в СВО, это опасно", - считает Елена.

С ней согласилась жительница Сочи Наталья. "Как правило осужденные, побывавшие на СВО, после нигде не работают, мучают своим присутствием близких и становятся опасными для общества вдвойне", - говорит Наталья. По ее словам «ранее власти пытались помочь бывшим зэкам, отбывшим полноценно своей срок за преступления, реабилитироваться в обществе через мирные специальности". "Но сейчас никто не пресекает антиобщественный образ жизни на воле бывших зэков, вернувшихся героями с СВО, что ведет к трагическим последствиям как для них самих, так и для окружающих", - подчеркнула она.

Государство не ведет профилактическую работу с бывшим осужденными, которые побывали в зоне СВО и получили свободу, а уголовники, наводнившие регионы юга России, вновь совершают преступления, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что Тимашевский районный суд приговорил к шести годам и трем месяцам заключения бывшего участника военной операции на Украине Семёна Невмержицкого, признав его виновным в покушении на свою жену. До этого Невмержицкий был как минимум дважды осужден, последний срок получил в 2022 году.

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