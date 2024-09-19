19 сентября 2024, 09:14

Бывший участник СВО осужден на Кубани за покушение на убийство

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Тимашевский районный суд приговорил к шести годам и трем месяцам заключения бывшего участника военной операции на Украине Семёна Невмержицкого, признав его виновным в покушении на свою жену.

Житель Краснодарского края Семён Невмержицкий, который был ранее неоднократно судим и недавно вернулся из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине, получил новый срок лишения свободы за попытку убийства своей гражданской жены в полицейском участке.

На суде Невмержицкий признал вину, он объяснил свое поведение тем, что находился в алкогольном опьянении. Жена простила Невмержицкого и просила суд назначить ему условный срок лишения свободы, передало 18 сентября в своем телеграм-канале издание "Голос Кубани".

Предыдущий срок Невмержицкий получил в 2022 году. До начала СВО на Украине он был в том числе обвинен в кражах и повреждении чужого имущества, сказано в публикации.

Тимашевский районный суд признал Невмержицкого виновным в покушении на убийство и приговорил его к шести годам и трем месяцам лишения свободы в колонии. При этом суд счел смягчающим обстоятельством его участие в СВО, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Государство не ведет профилактическую работу с бывшим осужденными, которые побывали в зоне СВО и получили свободу, а уголовники, наводнившие регионы юга России, вновь совершают преступления, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в СВО. В частности, 15 октября 2023 года Военный суд в Махачкале приговорил к семи годам лишения свободы условно военнослужащего-контрактника Мусу Мусаева, признав его виновным по делу о незаконной торговле оружием.

В Адыгее бывший боец ЧВК "Вагнер" попытался ограбить чужой дом, избил при этом двух человек. Один из них скончался.  Суд признал смягчающими обстоятельствами медаль "За отвагу" и награду "За взятие Бахмута", благодарственное письмо от руководства ЛНР и "болезненное состояние психики" и приговорил его к 10,5 году колонии.

«Кавказский узел» освещал дело Арсена Мелконяна, который избил до смерти  волгоградского риэлтора, с которым у его сестры произошел конфликт в школьном чате. После приговора Арсен Мелконян завербовался в зону военной операции на Украине, а в начале апреля 2023 года стало известно, что он вернулся в Волгоград. Он был повторно осужден за угрозы убийством супруге, судье и сотруднику ФСИН на три года и два месяца колонии-поселения. У Мелконяна есть шанс вновь заключить контракт с военным ведомством и избежать нового наказания.

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Примечание:

"Военному из Кабардино-Балкарии отказано в справке о ранении на Украине", "Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству".

Автор: "Кавказский узел"

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