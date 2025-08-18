×

Кавказский узел

Лента новостей
09:49, 18 августа 2025

Боец из Ростовской области убит в военной операции

Мемориальная плита Алексею Скорикову. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Чертковского района от 17.08.25, https://t.me/chertkovo061/10639.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Скориков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 704 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 703 бойцов из Ростовской области 

Администрация Чертковского района в своем Telegram-канале отчиталась о памятном митинге в связи с третьей годовщиной гибели в военной операции уроженца района Алексея Скорикова, который был убит 16 августа 2022 года. Как следует из данных на мемориальной плите, фотография которой приложена к сообщению от 17 августа, он служил в звании гвардии капитана.

Скориков родом из хутора Павловка Чертковского района Ростовской области. После окончания школы в 2008 году поступил в Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище, затем был переведён в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Затем служил в Ульяновской 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, сообщали ранее районные власти.

Российские бойцы. Скриншот фото Минобороны России от 13.08.25, https://t.me/mod_russia/55508.
10:15 16.08.2025
Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России
Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7207 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3625 приходятся на ЮФО, 3582 – на СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 704 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

