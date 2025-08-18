Более 500 автомобилей ждут проезда в очереди перед Крымским мостом на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодарском крае в автомобильной пробке перед мостом через Керченский пролив разрешения проезда ожидают водители и пассажиры 505 машин.

Как писал "Кавказский узел", к 07.00 мск 17 августа в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 163 транспортных средства, а со стороны Керчи - еще 56.

В течение дня очередь со стороны Керчи превышала полтысячи машин и полностью рассосалась к 21.00 мск 17 августа. Очередь со стороны Кубани днем перевалила за тысячу автомобилей.

К полуночи в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 505 транспортных средств. "Время ожидания около двух часов", - сообщил сегодня в 00.04 мск в своем телеграм-канале инфоцентр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Информацией о ситуации перед мостом с обеих стороны очевидцы делятся в телеграм-чате "Крымский мост чат". "В сторону Крыма. В 21.50 были у буквы z, сейчас уже проехали мост. Итого 1,5 часа с досмотром", - прокомментировал в 23.43 мск SunRabbit.

"Встали в 21.40, выехали на мост в 23.40 #вКрым", - пишет в 00.02 мск пользователь с ником Norma0106.

"Из Крыма 20 минут на все про все, и уже едем по мосту", - делится в 00.30 мск Relax.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.