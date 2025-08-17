Свыше 200 машин стоят в пробках перед Крымским мостом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С обеих сторон моста через Керченский пролив сегодня утром образовались автомобильные пробки. Водители и пассажиры 219 машин ждут разрешения на проезд через Крымский мост.

Как писал "Кавказский узел", на утро 11 августа во стороны Тамани проезда по Крымскому мосту ожидали 1290 машин, со стороны Керчи - 330 автомобилей.

По данным инфоцентра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту на 7.00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 163 транспортных средства.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 56 транспортных средств", - сообщается в телеграм-канале центра.

О заторах сообщают сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Со стороны Тамани очередь уже немаленькая", - пишет пользователь Алексей в 6.44 мск.

"Со стороны Тамани в 5.15 подъехали к кпп в 5.40 выехали на мост", - делится Сергей. "6:44 стали в очередь со стороны Тамани, потихоньку движемся", - пишет комментатор с ником N.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.