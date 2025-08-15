Сторонники евроинтеграции Грузии выразили солидарность с Украиной

Массовый марш в поддержку Украины предварил традиционное собрание у парламента Грузии в 261-й день непрерывных проевропейских акций.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 14 августа, в 260-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси провели шествие в поддержку осужденной основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели.

Участники проевропейских демонстраций в Тбилиси сегодня вечером вновь перекрыли проспект Руставели у здания парламента. Это 261-й день непрерывных протестов с требованием назначить новые выборы в парламент и освободить всех арестованных манифестантов, передает Publika.

К парламенту прибыли участники шествия с украинскими флагами: заранее анонсированная акция солидарности с Украиной началась у памятника Тарасу Шевченко, затем активисты прибыли на проспект Руставели к парламенту, пишет NEWS.On.ge.

Шествие в поддержку Украины в Тбилиси было приурочено к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. В ходе этих переговоров президент США намерен склонить Путина к мирному урегулированию конфликта с Украиной.

“Грузинский и украинский народы борются за свободу, независимость, европейское и защищенное будущее, за спасение своей национальной идентичности. Солидарность с борцами за свободу и справедливость! Победы Украине!” - цитирует призыв организаторов марша “Грузия Онлайн”.

