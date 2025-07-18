Ребенок пострадал от нападения бездомных собак в Дербенте

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Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности после нападения собак на восьмилетнего ребенка в Дербенте. Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования.

Как писал "Кавказский узел", в марте 76-летняя женщина погибла на кладбище в Буйнакске в результате нападения бродячих собак. Следком отчитался об уголовном деле по статье о халатности, которая повлекла смерть человека. Жители Буйнакска заявили, что не видят результатов работы по отлову безнадзорных животных, так как бродячих собак все еще много.

Глава Дагестана Сергей Меликов в марте 2024 года дал указание подчиненным до мая 2025 года решить вопрос о строительстве приютов для бездомных животных, поскольку проблема с ними, по его словам, актуальна в республике уже длительное время.

Восьмилетний ребенок пострадал от нападения бездомных собак в Дербенте 17 июля. Нападение произошло утром на улице Мамедбекова, мальчик получил телесные повреждения.

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК России), сообщил Следком Дагестана в официальном канале. В сообщении ведомства не уточняется, в каком состоянии находится пострадавший ребенок.

Делом заинтересовался глава федерального ведомства Александр Бастрыкин - он поручил руководителю республиканского управления СКР “представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах”.

Пострадавший ребенок получил травму ноги, следует из публикации сообщества myderbent_24 в Instagram*. На фотографиях, предоставленных родителями ребенка, у мальчика забинтована нога, на бедре видны следы укуса.

"Кавказский узел" также писал, что в 2017 году общественный резонанс вызвала гибель девятилетней девочки от укусов собак в Махачкале. 19 февраля 2017 года тело ребенка было найдено с множественными рваными ранами. После инцидента жители Дагестана начали сообщать о массовом отстреле собак в республике.

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