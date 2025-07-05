Состояние раненного в Нальчике силовика названо крайне тяжелым

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Офицер полиции, пострадавший в Нальчике в результате нападения, после хирургической операции помещен в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. По данным врачей, он получил около 12 ножевых ранений.

Как писал "Кавказский узел", пострадавший в результате нападения в Нальчике сотрудник ДПС – 27-летний лейтенант полиции - был доставлен в Республиканскую клиническую больницу с множественными ножевыми ранениями. В клинике он был экстренно прооперирован.

Нападение на полицейских произошло на углу улицы Ногмова и проспекта Ленина в Нальчике. Там наряд ДПС остановил такси, проехавшее на красный свет. Из машины выскочил молодой человек с ножом в руке и напал на одного из сотрудников. Второй сотрудник выстрелил напавшему в ногу, тот упал, потом вскочил и пытался ударить ножом второго сотрудника, сообщил "Кавказскому узлу" информированный источник.

Состояние раненого оценивается как крайне тяжелое, сообщил главврач Республиканской клинической больницы Хасанби Тетов. "Он получает необходимое лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы. Сегодня был проведен консилиум с участием специалистов из федеральных медицинских центров, включая институт Вишневского. Мы делаем все возможное для стабилизации его состояния и осуществляем дальнейшие меры по лечению", - приводятся слова главврача в публикации, размещенной в 13.25 мск в телеграм-канале Минздрава Кабардино-Балкарии.

Офицер получил около дюжины ранений, рассказал "Известиям" хирург клиники Ислам Сижажев. "Будем стараться восстановить все, что мы можем для пациента. Ран было порядка 12, они наносились в область грудной клетки", - привело сегодня его слова издание.

Напомним, источники сообщили, что один нападавший застрелен, а второй смог скрыться. Глава республики Казбек Коков подтвердил, что нападавший убит, однако ничего не сообщил о втором. По данным источников в силовых структурах, второй участник атаки был задержан.

По подсчетам "Кавказского узла", это нападение стало первым вооруженным инцидентом в Кабардино-Балкарии за год. Предыдущий инцидент произошел в апреле 2024 года.