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23:02, 29 июня 2025

Боец ММА из Чечни Ламберд Ахъядов приговорен к длительному сроку

Ламберд Ахъядов. Стоп-кадо видео пресс-службы судов Москвы от 02.01.23, https://t.me/moscowcourts/1434

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Москве признал Ламберда Ахъядова виновным в участии в террористической организации и убийстве сотрудника правоохранительных органов и приговорил к 28 годам заключения. Ахъядов отказался признать вину по обвинению в терроризме и  заявил, что совершить убийство его заставил джинн.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Москве с декабря 2024 года рассматривает дело 30-летнего бойца смешанных единоборств (ММА) из Чечни Ламберда Ахьядова. Он обвинен в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, насилии к полицейскому и участии в деятельности террористической организации. По этим статьям Ахьядову грозит пожизненное лишение свободы.  Суд продлил ему срок ареста на три месяца.

По версии следствия, Ахьядов в Турции присягнул запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", а 31 декабря 2022 года в московском в парке "Зарядье" убил ножом 33-летнего инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), перепутав его с полицейским. Целью нападения было хищение табельного оружия полицейского, чтобы устроить стрельбу в парке, где в предновогодний вечер было много отдыхающих. 1 января 2023 года Ахьядов был задержан, при задержании он распылил в сторону полицейского газовый баллончик. Сам он объяснил убийство инспектора полученным оскорблением и заявил, что не имел сообщников.

Ламберд Ахъядов признан виновным в участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ, посягательстве на жизнь силовика (статья 317 УК РФ) и применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Второй Западный окружной военный суд в Москве  приговорил его к 28 годам лишения свободы  с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, сообщил Следком России на своем сайте.

По версии следствия и суда, Ахъядов, "являясь убежденным сторонником идей террористической организации, желая подорвать конституционный строй Российской Федерации и дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране, вступил в преступный сговор с соучастником, придерживавшегося таких же идей". Их целью было "совершение нападения на представителя власти в Центральном административном округе и в последующем завладения его огнестрельным оружием для вооруженного нападения на иных лиц".

31 декабря 2022 года Ахъядов на Москворецкой набережной в городе Москве, напал на сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и нанес не менее 15 колото-резаных ранений. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Ахъядов обыскал одежду потерпевшего, однако не обнаружил какого-либо огнестрельного оружия. После этого Ахъядов попытался скрыться с места происшествия, но был настигнут сотрудниками правоохранительных органов. Он попытался нанести удар ножом одному из сотрудников, а также распылил содержимое газового баллончика, но его преступные действия были пресечены, и он был задержан.

Осужден ли соучастник Ахъядова, в сообщении не указано.

Ламберд Ахъядов с ноября 2014 года по октябрь 2019 года провел в ACA девять боев, в которых одержал шесть побед, указано в статистике бойца на сайте промоутерской компании.

Гособвинение в прениях сторон попросило приговорить экс-бойца MMA Ламберда Ахъядова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, сообщило 25 июня ТАСС.

Спортсмен заявил, что не помнит момента нападения, а убить сотрудника МАДИ его заставил джин. «Я уже два с половиной года сижу, у меня сейчас голоса, я сначала думал, это джин говорит… Когда я вернулся в Россию, меня голоса это вынудили сделать», 0 процитировал слова Ахъядова "Коммерсант".

Ахъядов признал вину в убийстве, но считает себя невиновным в теракте и участии в террористической организации, говорится в публикации

Сотрудник Московской административной дорожной инспекции   Святослав Серов был убит на Москворецкой набережной в центре Москвы вечером 31 декабря 2022 года. По версии следствия, Ламберд Ахъядов увидел, как инспектор МАДИ фотографировал неправильно припаркованные автомобили. Во время ссоры инспектор получил несколько ударов ножом и умер от полученных ранений. Ламберда Ахъядова на месте преступления задержали бойцы ОМОН, сообщала  2 января 2023 года"Российская газета"

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Автор: "Кавказский узел"

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