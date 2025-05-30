Экспертиза сочла Ахьядова невменяемым

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Боец ММА из Чечни Ламберд Ахьядов по итогам второй психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Срок его ареста продлен на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Москве с декабря 2024 года рассматривает дело 30-летнего бойца смешанных единоборств (ММА) из Чечни Ламберда Ахьядова. Он обвинен в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, насилии к полицейскому и участии в деятельности террористической организации. По этим статьям Ахьядову грозит пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, Ахьядов в Турции присягнул запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", а 31 декабря 2022 года в московском в парке "Зарядье" убил ножом 33-летнего инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), перепутав его с полицейским. Целью нападения было хищение табельного оружия полицейского, чтобы устроить стрельбу в парке, где в предновогодний вечер было много отдыхающих. 1 января 2023 года Ахьядов был задержан, при задержании он распылил в сторону полицейского газовый баллончик. Сам он объяснил убийство инспектора полученным оскорблением и заявил, что не имел сообщников.

Второй Западный окружной военный суд в Москве 29 мая продлил еще на три месяца срок ареста бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова, сообщил ТАСС.

В процессе объявлен перерыв до 16 июня. Суд ожидает результатов повторной психолого-психиатрической экспертизы Ахьядова в стационаре - на время ее проведения в феврале процесс также был приостановлен. Первая экспертиза не смогла ответить на все поставленные вопросы, а вторая признала подсудимого невменяемым.

В суде выступил судмедэксперт из городской психиатрической больницы Петербурга с противоположным мнением: он полагает, что боец невменяемость симулирует. Защита Ахьядова настаивает на его невменяемости и просила не учитывать оценку этого эксперта.

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