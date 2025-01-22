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11:17, 22 января 2025

Стали известны детали показаний Ахьядова после убийства силовика

Ламберд Ахьядов в зале суда. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=dsTRUkoJlmY

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Боец ММА из Чечни Ламберд Ахьядов объяснил убийство дорожного инспектора полученным оскорблением, а также заявил, что не имел сообщников.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года начался суд по делу 30-летнего бойца смешанных единоборств (ММА) из Чечни Ламберда Ахьядова. Он обвинен в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, насилии к полицейскому и участии в деятельности террористической организации. Ахьядову грозит пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, Ахьядов в Турции присягнул запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", а 31 декабря 2022 года в московском в парке "Зарядье" убил ножом 33-летнего инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), перепутав его с полицейским. Целью нападения было завладение табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в парке, где в предновогодний вечер было много отдыхающих. 1 января 2023 года Ахьядов был задержан, при задержании он распылил в сторону полицейского газовый баллончик.

Во втором Западном окружном военном суде были оглашены показания свидетеля по делу Ахьядова. По его словам, Ламберд Ахьядов на допросе заявил сначала, что убитый его оскорблял, сообщает сегодня ТАСС.

"На вопрос при задержании Ахьядова, "есть ли у него сообщники", ответил, что нет, а на вопрос, "с какой целью совершил убийство", ответил, что сотрудник, которого он убил, его оскорбил", - цитирует материалы дела агентство.

Кроме того, в отделении полиции задержанный начал "вести себя неадекватно" и "разговаривать с человеком, которого нет", сообщил во время допроса другой полицейский, участвовавший в задержании Ахяьдова.

"Отвернувшись в сторону, начал разговаривать на нерусском [чеченском] языке, после чего я задал ему вопрос, с кем он разговаривает. На что Ахьядов ответил, "вон, с тем черным, уберите его", но там не было никого, подпадающего под такие признаки", - приводятся в публикации слова полицейского.

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Автор: "Кавказский узел"

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