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13:33, 26 декабря 2024

Боец ММА из Чечни обвинен в убийстве и причастности к террористам

Ламберд Ахьядов, фото: Fight.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Убийство дорожного инспектора бойцом смешанных единоборств из Чечни Ламбердом Ахьядовым следствие квалифицировало как террористический акт.

30-летний боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахьядов обвиняется в теракте (ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ), применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ). По данным следствия, Ахьядов присягнул на верность запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", был завербован в Турции. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Процесс над ним начался 25 декабря во 2-м Западном окружном военном суде в Москве и в тот же день срок ареста Ахъядову был продлен еще на полгода, сообщили в суде.

По версии следствия, утром 31 декабря 2022 года был убит 33-летний инспектор МАДИ в парке "Зарядье" Москве. На его теле обнаружено не менее 16 ножевых ранений. Обвиняемый в убийстве - Ламберд Ахьядов, а само преступление квалифицировано как теракт. В правоохранительных органах сообщили, что обвиняемый планировал завладеть табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в парке, где в предновогодний вечер было много отдыхающих. В темноте он перепутал сотрудника МАДИ с полицейским из-за форменной одежды. Ахьядов был задержан на следующий день. Из материалов дела следует, что при задержании Ахьядов оказывал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик. Сейчас он содержится под стражей в одном из столичных СИЗО, пишет ТАСС.

По данным обвинения, несколько лет назад Ламберд Ахьядов выехал из России в Турцию с женой и двумя детьми. До этого он получил определенную известность в спорте, проведя на ринге 14 боев, 9 из которых выиграл. В последний раз он участвовал в соревнованиях еще пять лет назад. За границей боец вступил в сговор "с неустановленным лицом", чтобы устроить теракт. Подсудимый заявил, что виновным себя не признает. Один из его адвокатов пояснил, что сторона защиты к предъявленному обвинению относится "критически", но подробно выскажется позднее.

Во время заседания подсудимый то спокойно переговаривался из "аквариума" с адвокатами, но неожиданно начинал метаться из стороны в сторону на скамье. Защита уже запросила данные о психоневрологических отклонениях как у него, так и у членов его семьи. Проведенная ранее, во время предварительного следствия, экспертиза проблем с вменяемостью не выявила, пишет "Коммерсант".

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Автор: "Кавказский узел"

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