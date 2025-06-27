Оперштаб пригрозил штрафами туристам в Анапе

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Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что для посещающих опасные зоны в Анапе, несмотря на запрет, могут применяться штрафы. Однако это — крайняя мера.

Как писал "Кавказский узел", ранее власти рапортовали, что новых выбросов мазута на берегу моря в Анапе не обнаружено шестой день подряд, представители муниципалитетов продолжают деликатную очистку песка на пляжах.

Туристов, отдыхающих в неположенных местах в Анапе и Темрюкском районе, будут штрафовать, сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале. Ведомство назвало «фейком» заявление о том, что за нахождение в запрещенных местах к нарушителям не будут применять штрафные санкции. По его словам, 141 пляж Анапы и девять пляжей на черноморском побережье Темрюкского района закрыты для посещения и купания, нахождение в этой зоне запрещено законом. За нарушение предусмотрена в том числе административная ответственность, включая штрафы.

Оперативный штаб уточнил, что для информирования населения на пляжах установлены предупреждающие таблички, а также работают мобильные группы и волонтеры-медики. «Для посещающих опасные зоны, несмотря на запрет, могут применяться штрафы. Но это крайняя мера», — говорится в сообщении.

МЧС озвучило объем песка с мазутом

Водолазы МЧС с начала проведения работ собрали со дна Черного моря в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края свыше 500 тонн песка с мазутом, сообщила пресс-служба МЧС России.

"В прибрежных зонах города-курорта Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря. Совершено 8,5 тыс. спусков, с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано более 7,4 тыс. квадратных метров дна. В результате собрано свыше 500 тонн отходов. На сегодняшний день собрано с берега более 164 тыс. тонн загрязненного песка, грунта и гальки.", - говорится в сообщении, которое цитирует "Интерфакс".

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

Сегодня стало известно, что при заселении в отели и санатории Анапы и Темрюкского района отдыхающие теперь расписываются в получении письменных предостережений об опасности отдыха на побережье.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".