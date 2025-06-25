Власти рапортовали об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Новых выбросов мазута на берегу моря в Анапе не обнаружено шестой день подряд, представители муниципалитетов продолжают деликатную очистку песка на пляжах.
Как писал "Кавказский узел", 24 июня, как и в предыдущие четыре дня, власти Кубани отчитались об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе.
Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".
25 июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Такую информацию сообщили муниципальные команды по результатам утреннего мониторинга береговой полосы", - говорится в сообщении.
Представители Северского района продолжают деликатную очистку песка на Центральном пляже Анапы, а команда Славянского района работает в анапском поселке Джемете, отмечается в публикации.
17 июня блогеры оспорили данные оперштаба об отсутствии в Анапе выбросов нефтепродуктов.
Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.
Сегодня стало известно, что при заселении в отели и санатории Анапы и Темрюкского района отдыхающие теперь расписываются в получении письменных предостережений об опасности отдыха на побережье.
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.