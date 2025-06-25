×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:24, 25 июня 2025

Власти рапортовали об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе

Уборка мазута с пляжа в Анапе. Фото: https://t.me/opershtab23/13650

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новых выбросов мазута на берегу моря в Анапе не обнаружено шестой день подряд, представители муниципалитетов продолжают деликатную очистку песка на пляжах.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня, как и в предыдущие четыре дня, власти Кубани отчитались об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Площадка песка с мазутом в Воскресенском. Фото: t.me/opershtab23
14:15 23.06.2025
Завершение вывоза песка с мазутом из Воскресенского отложено на июль
Власти Кубани вновь перенесли сроки вывоза загрязненного мазутом песка с площадки в анапском хуторе Воскресенском.

25 июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Такую информацию сообщили муниципальные команды по результатам утреннего мониторинга береговой полосы", - говорится в сообщении.

Представители Северского района продолжают деликатную очистку песка на Центральном пляже Анапы, а команда Славянского района работает в анапском поселке Джемете, отмечается в публикации.

17 июня блогеры оспорили данные оперштаба об отсутствии в Анапе выбросов нефтепродуктов.

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

Сегодня стало известно, что при заселении в отели и санатории Анапы и Темрюкского района отдыхающие теперь расписываются в получении письменных предостережений об опасности отдыха на побережье.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:23, 25 июня 2025
Элене Хоштария оштрафована за неподчинение силовикам
18:25, 25 июня 2025
1
 Обвиняемые в атаке на военных в Чечне приговорены к длительным срокам
17:53, 25 июня 2025
Депутаты утвердили отставку Умавова с поста мэра Махачкалы
16:44, 25 июня 2025
Боец со Ставрополья убит в военной операции
11:11, 25 июня 2025
Госсекретарь Дагестана Магомедов задержан
10:37, 25 июня 2025
1
 Источники сообщили о массовых обысках у госсекретаря Дагестана
Все события дня
Новости
21:21, 25 июня 2025
Названо имя убитого в зоне СВО жителя Кубани
Пляж в Анапе. Фото Антона Быкова, "Юга.ру"
13:52, 25 июня 2025
Введены новые уведомления туристов о рисках отдыха в Анапе
Мужчина у границы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:41, 25 июня 2025
Житель Туапсе арестован по обвинению в попытке воевать против России
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
08:43, 25 июня 2025
Военные сбили девять беспилотников в Краснодарском крае и Ростовской области
05:23, 25 июня 2025
Прокуратура потребовала вернуть государству бывший детский лагерь в Анапе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/S.Dal Мода на извинения: от Чечни до самых окраин

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Баграт Галстанян. Фото: REPORT https://report.az/ru/v-regione/kandidatom-v-premery-armenii-stal-arhiepiskop-galstanyan/
25 июня 2025, 12:55
Архиепископ Галстанян задержан по делу о госперевороте в Армении

Магомед-Султан Магомедов. Фото: magomedsultanmagomedov / Telegram
25 июня 2025, 11:11
Госсекретарь Дагестана Магомедов задержан

Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org/ru/news/interview/786/
24 июня 2025, 12:58
Апелляционный суд отменил арест Ардзинбы

Участники голодовки в Чиатуре. Кадр прямой трансляции на Facebook*-cтранице მაღაროელი
23 июня 2025, 20:56
Шахтеры Чиатуры требуют освободить арестованных коллег

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше