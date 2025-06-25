Власти рапортовали об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе

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Новых выбросов мазута на берегу моря в Анапе не обнаружено шестой день подряд, представители муниципалитетов продолжают деликатную очистку песка на пляжах.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня, как и в предыдущие четыре дня, власти Кубани отчитались об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Завершение вывоза песка с мазутом из Воскресенского отложено на июль Власти Кубани вновь перенесли сроки вывоза загрязненного мазутом песка с площадки в анапском хуторе Воскресенском.

25 июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Такую информацию сообщили муниципальные команды по результатам утреннего мониторинга береговой полосы", - говорится в сообщении.

Представители Северского района продолжают деликатную очистку песка на Центральном пляже Анапы, а команда Славянского района работает в анапском поселке Джемете, отмечается в публикации.

17 июня блогеры оспорили данные оперштаба об отсутствии в Анапе выбросов нефтепродуктов.

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

Сегодня стало известно, что при заселении в отели и санатории Анапы и Темрюкского района отдыхающие теперь расписываются в получении письменных предостережений об опасности отдыха на побережье.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".