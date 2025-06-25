Новые условия выплат беженцам в Армении резко ограничили число получателей помощи

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С 1 июня в Армении ведется прием заявок на дополнительную срочную социальную поддержку нуждающихся семей переселенцев из Нагорного Карабаха. При этом условия новых выплат таковы, что рассчитывать на них могут лишь три тысячи семей, большинство же беженцев не проходят по критериям.

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. Решение властей Армении продлить на два месяца действие программы социальной помощи беженцам из Нагорного Карабаха является лишь временной мерой, власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы и участники протестов. В июне активисты анонсировали новый этап борьбы, не исключив новых акций протеста.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь выплаты в 30 тысяч драмов для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров.

С 1 июня Единая информационная система социальной защиты Армении начала прием заявок на дополнительную срочную социальную поддержку нуждающихся семей, подвергшихся принудительному переселению из Нагорного Карабаха. Ежемесячные выплаты рассчитаны для 3000 семей до конца года текущего года.

Согласно программе, поддержка составит 40 тысяч драмов (1 доллар – 389 драмов), к которым будет добавлено по 10 тысяч драмов за каждого вынужденно переселенного члена семьи, начиная со второго.

На ежемесячную срочную дополнительную помощь могут рассчитывать семьи беженцев, которые не находятся под опекой государства или не проживают на территориях, находящихся в коммунальной/государственной собственности, а также доход на одного члена семьи которых не превышает 55 тысяч драмов (включая текущую ежемесячную соцподдержку для оплаты жилья). Кроме того, необходимо, чтобы члены семьи не имели единоличного или не менее 50% долевого или совместного владения или права покупки одной и той же жилой недвижимости, а также автомобиля, выпущенного в 2017 году или новее.

19 и 20 июня вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха провели акции протеста у здания правительства Армении, требуя продолжить программу финансовой помощи беженцам и начать строительство социального жилья для них.

Общественный деятель, беженка из Гадрутского района Нагорного Карабаха Лиана Петросян заявила, что «программа срочной дополнительной поддержки не может оказать реального положительного влияния на жизнь перемещенных лиц, поскольку ограничена в количестве бенефициаров».

Программа рассчитана всего на 11 тысяч беженцев, но в поддержке нуждаются порядка 100 тысяч насильственно перемещенных лиц

«Эта программа рассчитана всего на три тысячи семей, или на 11 тысяч беженцев. Тогда как порядка 100 тысяч насильственно перемещенных лиц нуждаются в поддержке. С первого дня я выступала против этой программы, так как там множество недочетов. И главный недочет в том, что беженцы снимают жилье и платят очень высокую аренду, в несколько раз превышающую минимальную зарплату. Кроме того, если еще не решен первичный жилищный вопрос, как можно беженца считать обеспеченным, сокращая программу помощи?», - заявила "Кавказскому узлу" Петросян, добавив, что «пока игнорируются права беженцев, говорить об устойчивом развитии государства невозможно».

Женщина добавила, что «правительство будет следить за семьями–бенефициарами, и если их доход превысит 55 тысяч драмов на человека, то выплаты будут приостановлены».

Армен Агаджанян из Степанакерта рассказал, что его семья из трех человек имеет общий доход в 180 тысяч драмов. Участвовать в программе они не могут, так как доход на человека в семье превышает 55 тысяч драмов.

В следующем месяце 80% нашего семейного дохода уйдет на аренду жилья

«В следующем месяце, так как программа соцпомощи больше не действует, 80% нашего семейного дохода уйдет на аренду жилья. Остальные мы должны распределить так, чтоб хватило на коммуналку, питание и другие домашние нужды. То есть те, кто составляли условия этой программы, не учли, что беженцы не имеют своего жилья, а программа соцподдержки приостановлена с 1 июля. Я лишь могу сказать, что все это делается намеренно», - сказал мужчина.

«Власти Армении - мастера в области нежизненных программ. Эти программы не продуманы. Создается впечатление, что специально разрабатывали их так, чтобы как можно меньше людей могли ими воспользоваться. В результате люди сталкиваются с дополнительными социальными проблемами и вынуждены покидать родину», - считает беженка из Нагорного Карабаха Гаяне Саакян.

По мнению Анны Арутюнян, главное упущение в этой программе состоит в том, что ее авторы не учли, что беженцы из Нагорного Карабаха платят за съемное жилье.

Непонятно, почему соцпомощь в 30 тысяч драмов, которую будут получать дети, пенсионеры и инвалиды с 1 июля, тоже прибавляют в доход семьи

«Некоторые нас попрекают тем, что в Армении высокая бедность, безработица, надо местным помогать, а не беженцам. Но те, кто говорят об этом, не учитывают, что у нас нет своего дома, а высокие цены на аренду или покупку жилья, создают непреодолимые препятствия. Непонятно, почему социальную помощь в размере 30 тысяч драмов, которую будут получать дети, пенсионеры, инвалиды с 1 июля, тоже прибавляют в доход семьи. После таких манипуляций, конечно, очень мало будет семей, у которых доход на каждого члена семьи будет меньше 55 тысяч. Поэтому многие уезжают. Говорят, 16 тысяч граждан Нагорного Карабаха безвозвратно покинули Армению», - заявила она "Кавказскому узлу".

В Министерстве социальных вопросов Армении на вопросы "Кавказского узла" не ответили.

На странице Министерства в социальной сети есть множество недовольных комментариях. Многие комментаторы жалуются, что заполнять электронную заявку проблематично.

«Сколько можно издеваться над людьми? С трудом заявку заполнили», - пишет Елена Погосян.

Пользователь Арцах Степанакерт написал: «Условие, что доход на члена семьи не должен превышать 55 000 драмов – не справедливо». «Покажите мне дом, где аренда 25 000 тысяч драмов в месяц. Минимальная зарплата в Армении 80 000 драмов. Где вы нашли эти 55 000 тысяч драмов? Какой-то бред», - написал пользователь.

Пользователь Мага Эдуардовна считает, что «нельзя соглашаться на такую программу и заполнять заявку». «150 человек прокомментировали под статусом. Но несогласие с программой выразили лишь несколько человек. Остальные молча заполняют онлайн-заявку на участие. Значит, мы виноваты в таком отношении и в том, что готовы на все ради двух копеек», - написала она.

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