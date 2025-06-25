Прокуратура потребовала вернуть государству бывший детский лагерь в Анапе

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Кубанская прокуратура подала иск об изъятии в пользу Российской Федерации недвижимости, построенной на территории бывшего детского лагеря "Восход" в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня суд принял к рассмотрению иск прокуратуры Краснодарского края, которая потребовала изъять в пользу государства землю под коттеджным поселком Маяк в Геленджике, а построенные дома признать самостроем и снести.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск краевой прокуратуры об истребовании объектов недвижимости, которые расположены на территории бывшего детского лагеря "Восход" в Анапе, пишет 24 июня "Коммерсант".

Как следует из материалов дела, прокуратура выявила факт противоправного распоряжения имуществом, которое находится в федеральной собственности. На земельных участках, которые принадлежат на праве собственности городу-курорту Анапа, были построены объекты капитального строительства, в частности, четырехзвездочный отель и несколько домиков для отдыха. Кроме того, ведется строительство нескольких новых корпусов.

Ответчиками по делу выступают ООО "Омега" и Юлия Левина, по данным прокуратуры, они стали правообладателями спорного имущества в результате ряда сделок, совершенных во второй половине 2010-х годов.

Прокуратура также потребовала взыскать с ООО "Омега" компенсацию ущерба в размере общей кадастровой стоимости восьми объектов капитального строительства, которые были снесены по решению гендиректора компании. Размер компенсации составляет 85,5 миллиона рублей. Также ведомство попросило запретить регистрацию права собственности и внести изменения в ЕГРН в отношении спорных объектов недвижимости. Суд удовлетворил заявление.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Краснодарского края неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельные участки. В ноябре 2024 года прокуратура потребовала изъять в пользу государства 65 земельных участков у 54 жителей Туапсинского района. По версии ведомства, в 2000-х годах власти необоснованно распродали эти участки.

В октябре 2023 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив 74 ответчиков земельных участков.

Массовое изъятие земельных участков связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

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