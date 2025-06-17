Силовики провели обыск в ереванском доме миллиардера Самвела Карапетяна

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Обыск в доме владельца "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Ереване провели силовики после того, как он выразил поддержку Армянской апостольской церкви. У дома Карапетяна задержаны 45 человек. Церковь и оппозиция осудили преследование Карапетяна.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления Армянской апостольской церкви. Инициатива "Айакве" призвала Генпрокуратуру возбудить в отношении Пашиняна уголовное дело. 2 июня у здания правительства Армении прошла акция в защиту Армянской церкви.

Армянская Апостольская Церковь (ААЦ) - одна из древнейших христианских церквей. Ее епархии и приходы расположены на пяти континентах и объединяют около шести миллионов верующих. Высшим органом ААЦ является Церковно-Национальный Собор, говорится в справке "Кавказского узла".

В ереванском особняке миллиардера, президента "Ташир Груп" Самвела Карапетяна произведен обыск.



"Несколько человек подвергнуты приводу. Проводятся оперативные действия", - привело агентства "Новости-Армения"слова его адвоката Тиграна Айрапетяна.



Информацию о том, что сотрудники СНБ произвели обыск в доме Карапетяна, подтвердил его адвокат Тигран Айрапетян. Он добавил, что не имеет сведений о задержании предпринимателя.

Карапетян посетил Католикоса Всех армян в Эчмиадзине в связи с нападками армянских властей на ААЦ и духовенство и заявил Патриарху о своей поддержке. Он считает, что сложившаяся неприемлемая ситуация будет разрешена за счет участия политических деятелей. "Если не удастся политикам, то мы по-своему примем участие в этом", – приводятся слова Карапетяна в публикации.

Возле дома Самвела Карапетяна задержаны 45 человек, сообщило News.Am со ссылкой на брата предпринимателя Карена Карапетяна.

Сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали владельца группы компаний "Ташир" и миллиардера Самвела Карапетяна, он находится у себя дома, сообщили в пресс-службе ГК "Ташир". "Задержания нет, он у себя дома в Ереване", - привело слова представителя пресс-службы компании РИА "Новости".

Пресс-служба группы компаний «Ташир» опубликовала заявление предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна.

"Я буду бороться за святыни армянского народа всеми своими силами — где бы ни находился и что бы ни произошло. Я не допущу, чтобы кто-либо, преследуя свои цели, посягал на наши святыни", - цитирует заявление Aysor.Am.

Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний «Ташир» и сетью ТРЦ «Рио», сообщило сегодня РБК.

Церковь и оппозиция осудили преследование Карапетяна

Первопрестольный Эчмиадзин призвал власти Армении прекратить политическое преследование Самвела Карапетяна

"Недавно стало известно, что сразу после выражения поддержки Армянской церкви со стороны правоохранительных органов была совершена попытка арестовать национального благотворителя Самвела Карапетяна, в настоящее время в его доме проводится обыск. Мы решительно осуждаем это преследование, которое имеет явную политическую подоплеку. Мы призываем власти Армении немедленно прекратить свои незаконные действия", - цитирует сообщение News.Am.

Действия против Самвела Карапетяна направлены на то, чтобы запугать и заставить замолчать всех влиятельных защитников Армянской Апостольской Церкви. Это сигнал другим бизнесменам и общественным деятеля, заявил депутат фракции "Армения" Ишхан Сагателян.

"Сегодня наши соотечественники в очередной раз стали свидетелями того, как и зачем на протяжении этих лет осуществлялись кампании по дискредитации, преследованию оппозиционеров и другим незаконным действиям. Однако очевидно одно: тюрем в Армении не хватит для всех защитников Армянской Апостольской Церкви", - процитировало его слова Aysor.Am.

В поддержку Карапетяна выступила и Республиканская партия Армении, назвав действия против предпринимателя недопустимыми и позорными и направленными против национальной идентичности.

«РПА решительно осуждает действия режима против Самвела Карапетяна. Действия режима в отношении национального благотворителя Самвела Карапетяна вызывают возмущение и являются недопустимыми <...> Самвел Карапетян — не только один из крупнейших благотворителей Армянской Церкви, но и сторонник единства Армения–Арцах–Диаспора", - заявил член Исполнительного органа Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

Самвел Карапетян, как предприниматель и как благотворитель, много сделал и делает и для России, и для Армении, способствуя улучшению имиджа этой страны в мире. Как верующий христианин он много сделал во благо Армянской Апостольской Церкви, заявил глава Союза армян России Ара Абрамян. "Сегодняшние действия армянских властей в отношении Самвела Карапетяна - очередная попытка запугать общественность и продемонстрировать, что власть готова идти на любой шаг, для нее нет красных линий", - приводятся его слова в Telegram-канале союза.

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