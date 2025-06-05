×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:59, 5 июня 2025

44 жителя Ставрополя получили компенсации после взрыва в многоэтажке

Взрыв бытового газа в Ставрополе. 21 мая 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компенсации на общую сумму 1,42 миллиона рублей получили 44 человека, чье имущество пострадало от взрыва газа в многоэтажном доме Ставрополя. Восстановление дома не завершено, хотя губернатор дал на это две недели, и они уже истекли.

Как писал "Кавказский узел", взрыв бытового газа произошел 21 мая в многоквартирном доме в Ставрополе на улице Тухачевского, 30/8. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Владельцам поврежденных квартир и автомобилей были обещаны компенсации. Губернатор Ставрополья дал две недели на восстановление дома.

Минсоцзащиты Ставропольского края начало выплачивать компенсацию гражданам, чье имущество пострадало из-за взрыва газа в многоэтажном доме Ставрополя.

"Сегодня, 5 июня, министерством произведены первые выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа 21 мая 2025 года в многоквартирном жилом доме по ул. Тухачевского. Всего единовременные денежные выплаты получили 44 пострадавших гражданина на общую сумму 1,42 млн рублей. Работа продолжается", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства "Интерфакс".

По данным администрации города, в списки на выплаты были включены 47 человек, проживающие в 29 квартирах пострадавшего дома. "Первые выплаты уже произведены. Все, кому назначена выплата, получат компенсацию до конца завтрашнего дня. Мы продолжаем восстанавливать разрушенные и поврежденные квартиры в круглосуточном режиме. Пока еще две семьи продолжают жить в гостинице. Они обеспечены всем необходимым", - сообщил сегодня глава Ставрополя Ивана Ульянченко.

Из бюджета Ставропольского края гражданам, постоянно зарегистрированным в пострадавшем от чрезвычайной ситуации жилье, осуществляется единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей. А гражданам, которые в результате ЧС полностью или частично утратили имущество, осуществляются выплаты в размере 200 и 100 тыс. рублей соответственно. Также собственникам поврежденных автомобилей из краевого бюджета выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей, указано в сегодняшнем сообщении телеграм-канала администрации Ставрополя.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Молодые люди возле символа воинской славы в селе Грушевском. Декабрь 2023 г. Фото: СУ СКР по СК
02:54, 5 июня 2025
Приговор за лезгинку у Вечного огня стал примером спорного применения статьи о реабилитации нацизма
Военный в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:38, 4 июня 2025
Военный из Кабардино-Балкарии получил срок за уклонение от службы
Дмитрий Поесков. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Советского округа от 03.06.25, https://t.me/sovetskiigo/15407.
15:03, 3 июня 2025
Мобилизованный со Ставрополья убит в военной операции
Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2023-01-09/444927-boevye_zadachi_v_zone_svo_vypolnyayut_raschety_protivotankovogo_orudiya_rapira
13:06, 3 июня 2025
Власти признали убитыми в зоне СВО более 6700 бойцов с юга России
Карта России. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
04:46, 3 июня 2025
Аналитики оценили перспективы перехода на новую модель самоуправления для регионов юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Все блоги
Справочник
Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Блогеры
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
14:13, 4 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Массовая застройка Кисловодска. Страсти не утихают
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Кадр видеообращения бойцов отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат". 4 июня 2025 г. Скриншот видео t.me/SpNAhmatTimso/1589
05 июня 2025, 15:42
Бойцы "Ахмата" пообещали Щепихину "мужской разговор" в зоне СВО

Обращение к властям жителей Воскресенского. 5 июня 2025 г. Фото: https://t.me/anapa_grazhdan/9784
05 июня 2025, 13:48
Активисты из Воскресенского призвали в короткие сроки вывезти песок с мазутом

Арега Щепихина забрали с вокзала в Москве. 3 июня 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал Baza
04 июня 2025, 11:44
Дудаев объявил похищение Щепихина задержанием

Арег Щепихин. Кадр видео с его личной страницы в соцсети
04 июня 2025, 11:21
Похищенный Арег Щепихин оскорблял в блоге мусульман и чеченцев

“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Показать больше