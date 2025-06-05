44 жителя Ставрополя получили компенсации после взрыва в многоэтажке

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Компенсации на общую сумму 1,42 миллиона рублей получили 44 человека, чье имущество пострадало от взрыва газа в многоэтажном доме Ставрополя. Восстановление дома не завершено, хотя губернатор дал на это две недели, и они уже истекли.

Как писал "Кавказский узел", взрыв бытового газа произошел 21 мая в многоквартирном доме в Ставрополе на улице Тухачевского, 30/8. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Владельцам поврежденных квартир и автомобилей были обещаны компенсации. Губернатор Ставрополья дал две недели на восстановление дома.

Минсоцзащиты Ставропольского края начало выплачивать компенсацию гражданам, чье имущество пострадало из-за взрыва газа в многоэтажном доме Ставрополя.

"Сегодня, 5 июня, министерством произведены первые выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа 21 мая 2025 года в многоквартирном жилом доме по ул. Тухачевского. Всего единовременные денежные выплаты получили 44 пострадавших гражданина на общую сумму 1,42 млн рублей. Работа продолжается", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства "Интерфакс".

По данным администрации города, в списки на выплаты были включены 47 человек, проживающие в 29 квартирах пострадавшего дома. "Первые выплаты уже произведены. Все, кому назначена выплата, получат компенсацию до конца завтрашнего дня. Мы продолжаем восстанавливать разрушенные и поврежденные квартиры в круглосуточном режиме. Пока еще две семьи продолжают жить в гостинице. Они обеспечены всем необходимым", - сообщил сегодня глава Ставрополя Ивана Ульянченко.

Из бюджета Ставропольского края гражданам, постоянно зарегистрированным в пострадавшем от чрезвычайной ситуации жилье, осуществляется единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей. А гражданам, которые в результате ЧС полностью или частично утратили имущество, осуществляются выплаты в размере 200 и 100 тыс. рублей соответственно. Также собственникам поврежденных автомобилей из краевого бюджета выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей, указано в сегодняшнем сообщении телеграм-канала администрации Ставрополя.

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