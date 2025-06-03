Экологи поддержали требование жителей Анапы ускорить откачку мазута

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Требование активистов из Анапы ускорить откачку мазута из затонувших в Черном море танкеров и подъем судов со дна рационально, затягивание операции увеличивает риск разрушения емкостей и нового разлива нефтепродуктов. Власти на обращение не отреагировали.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня жители Анапы опубликовали видеообращение к федеральным властям с требованием ускорить откачку нефтепродуктов и подъем затонувших частей танкеров. Власти затягивают сроки ликвидации экокатастрофы, не занимаясь устранением первопричины, заявили активисты.

30 апреля правительство выделило Росморречфлоту более миллиарда рублей на проектирование защитных куполов и демонтаж отдельных частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Из резервного фонда правительства выделено дополнительно 7,5 миллиарда рублей на подготовку к подъему танкеров. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будут подняты из воды в 2026 году после полной откачки мазута под защитными куполами (коффердамами), заявил ранее Минтранс.

Обращение анапских активистов, недовольных бездействием властей при ликвидации последствий разлива мазута и затягиванием срока откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров “Кавказскому узлу” прокомментировали эксперта Международного социально-экологического союза Игорь Шкарадюк, эколог Валерий Бриних, и специалист по борьбе с экологическими преступлениями, пожелавший остаться анонимным.

В связи с экологической катастрофой в Анапе ведется разработка технологических решений, но этот процесс никак не пересекается с процессом освоения чиновниками бюджета на ликвидацию последствий разлива мазута, констатировал Игорь Шкарадюк.

“2 июня в Анапе собрали ученых и инженеров для обсуждения технологии ликвидации аварии. Это показывает, что освоение бюджета идет своим путем, а поиск технологий — своим, эти параллели не пересекаются”, - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт подчеркнул, что перед подъемом танкеров необходимо полностью откачать весь мазут, иначе емкости могут разрушиться и нефтепродукты попадут в море. “Откачка мазута - непростая, но решаемая задача, особенно на дне, где температура может достигать +20 градусов, что ускоряет расширение мазута. Если танкер перекосится при подъеме,произойдет разлив, поэтому предварительно нужно создать саркофаг. Но технологии известны, проблема в деградации служб и отсутствии воли”, - пояснил он.

С требованиями активистов согласен и Валерий Бриних, который также указал на угрозу нового разлива нефтепродуктов при недостаточной технологической проработке процесса подъема. “Старые танкеры с мазутом при подъеме могут развалиться, и тогда весь мазут окажется в море. Власти обязаны ускорить процесс ликвидации: изучить международный опыт, изобрести или адаптировать технологии, подготовить специалистов и приступить к откачке мазута. Вместо этого мы видим шаблонные отчеты о том, что "все под контролем", - сказал он “Кавказскому узлу”.

Специалист по борьбе с экопреступлениями, пожелавший остаться анонимным, назвал требования активистов “абсолютно здравыми”. “На такой глубине, где лежат танкеры, давление воды не препятствует утечке. Там мелководье, течение, высокая температура у дна, все это ускоряет разложение металла и усиливает угрозу. Надо срочно откачать мазут и поднять обломки. Технически это возможно: баржи, краны, нагрев, сжатый воздух, все давно отработано. Нет желания у властей, есть желание "осваивать" средства”, - заявил он.

Инициатора обращения вызывали в полицию

Организатор видеозаписи и ее главный спикер, активист Илья Гоголинский, администрирует WhatsApp-группу под названием "Анапа - территория жизни", объединяющую 554 неравнодушных граждан со всей России. “Мы обсуждаем, как можем помочь в очистке моря и пляжа от мазута. Среди нас нет специалистов, но мы наблюдаем и делаем выводы. Государство выделило огромные средства, но куда они идут, неизвестно. Видим лишь стагнацию как на суше, так и на воде”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Гоголинский сообщил, что после призыва записать обращение его вызвали в полицию, где вручили официальное предостережение, но сама акция прошла спокойно. “Мы записали видео на пляже у устья реки Анапка, нас было около 300 человек. Полиция молча наблюдала. Я зачитал обращение от имени всех, надеясь, что нас услышат власти, МЧС, прокуратура - все, кто может повлиять”, - подчеркнул активист. Он отметил, что официальной реакции на видеообращение пока не последовало.

В видеообращении жители Анапы назвали неприемлемыми обозначенные властями сроки устранения аварии - февраль 2026 года. “Мы устали от имитации деятельности и призываем власть начать действовать”, - говорится в обращении.

Координатор движения "Анапа гражданская" Олег Янцен поддержал инициативу. “Мы распространяем ролик во всех соцсетях, в том числе выложили на своем канале в Telegram. Это не просто туристическая проблема, это вопрос здоровья нации, экономики Анапы и благополучия ее жителей. От ликвидации ЧС зависит благополучие сотен людей, от предпринимателей до горничных, медсестер, официантов и поваров. Мы не обвиняем конкретно власть, но видим, что полгода прошло и ничего не изменилось. Мазут в песке и воде, танкеры — на дне”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. Публикацию с видеообращением в Telegram-канале “Анапа Гражданская” к 23.50 мск сегодня просмотрели более 1,2 тысячи пользователей мессенджера, всего на канал подписаны 3910 пользователей.

Жители края недовольны действиями властей

Участница записи Ирина назвала неэффективными меры, о которых отчитываются власти. “Пишут про сети, в которые попадает мазут, но никто эти сети не убирает. Они лежат неделями, потом волнами замываются в песок. Фактически мазут просто закапывают в землю. Это уже не борьба, а сокрытие улик”, - возмутилась она.

Житель хутора Вознесенский Константин сообщил, что неподалеку от его дома находится свалка мазутного песка. “Нам обещали, что песок вывезут до 1 апреля, на деле завоз продолжается. Никто ничего не проверяет, анализы в жилой зоне рядом со свалкой мазута "в норме", но при этом купаться запрещено. Вопрос, как такое возможно”, - недоумевает он.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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