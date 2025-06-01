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03:45, 1 июня 2025

Сельчанин подорвался на мине в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Геранбойском районе Азербайджана подорвался на мине житель села Гарачинар Галиб Аббасов, он лишился ноги.

Как писал "Кавказский узел", от взрывов мин и других боеприпасов в бывшей зоне карабахского конфликта регулярно страдают жители Азербайджана, как военные, так и гражданские. 30 мая житель Тертерского района Тельман Гусейнов во время выпаса скота подорвался на мине и лишился ноги.

31 мая в окрестностях седла Еникенд Геранбойского района на мине подорвался житель села Гарачинар, сообщает сегодня Oxu.az.

По словам родственников, 45-летний отец троих детей Галиб Аббасов отправился на поиски скота. Он держал небольшое стадо из пяти-шести голов, чтобы прокормить семью.

Мужчина получил ранения и был госпитализирован в Генарбойскую центральную районную больницу. У него диагностирована травматическая ампутация левой стопы, состояние оценивается как средней тяжести.

МИД Азербайджана сообщил 6 апреля, что число жертв взрывов мин после 44-дневной войны 2020 года в Карабахе достигло 392. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

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Автор: "Кавказский узел"

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