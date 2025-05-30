Сельчанин лишился ноги из-за взрыва мины в Карабахе

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Житель Тертерского района во время выпаса скота подорвался на мине и был госпитализирован, врачи назвали его состояние тяжелым.

Как писал "Кавказский узел", от взрывов мин и других боеприпасов в бывшей зоне карабахского конфликта регулярно страдают жители Азербайджана, как военные, так и гражданские. 7 апреля в Джебраильском районе Азербайджана погиб, подорвавшись на мине, пограничник, а 29 мая военный в Кельбаджарском районе получил ранения при взрыве противопехотной мины.

Инцидент произошел в селе Гырмызыкенд Агдеринского района, куда 47-летний Тельман Гусейнов зашел во время выпаса скота. Пострадавший - житель села Юхары Гарадаглы Тертерского района, сообщило сегодня информагентство Report.

Пострадавшего доставили в районную больницу, врачи диагностировали у него травматическую ампутацию правой голени и осколочное ранение. После первичной помощи раненого перевели в травматологическое отделение Бардинской центральной больницы, ему предстоит операция - ампутация ноги на уровне голеностопного сустава. Состояние пострадавшего врачи назвали тяжелым.

Через территории, где случилось происшествие, ранее проходила линия соприкосновения, отмечает Oxu.az. По словам односельчан пострадавшего, его отец Ахмед Гусейнов погиб при аналогичных обстоятельствах летом 1992 года - он подорвался на мине в селе Гызылоба Агдеринского района, где пас скот.

МИД Азербайджана сообщил 6 апреля, что число жертв взрывов мин после 44-дневной войны 2020 года в Карабахе достигло 392. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

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