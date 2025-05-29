Азербайджанский военный подорвался на противопехотной мине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Худаверди Садыгов ранен в результате взрыва мины, заложенной в бывшей зоне конфликта в Кельбаджарском районе.

Как писал "Кавказский узел", от взрывов мин и других боеприпасов в бывшей зоне карабахского конфликта регулярно страдают жители Азербайджана, как военные, так и гражданские. 7 апреля в Джебраильском районе Азербайджана погиб, подорвавшись на мине, пограничник.

Инцидент произошел сегодня утром близ села Истису в Кельбаджарском районе. Пострадавший - военнослужащий инженерно-саперного подразделения азербайджанской армии, вместе с сослуживцами он занимался очисткой территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщило Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, Худаверди Садыгов “подорвался на противопехотной мине, заложенной армянской стороной”. Он получил ранение левой ноги.

Первую помощь военному оказали на месте, после этого он был доставлен в госпиталь, говорится в сообщении ведомства.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.