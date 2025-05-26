Сочинский предприниматель подозревается в мошенничестве с земельным участком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бизнесмен из Сочи Виген Саркисян, у которого Генпрокуратуры России требует взыскать 5,7 миллиарда рублей за незаконное использование земель бывшего совхоза под жилую застройку, заподозрен в мошенническом присвоении участка площадью почти два гектара.

Как информировал "Кавказский узел", в январе прошлого года стало известно, что суд в Адлере удовлетворил иск Генпрокуратуры, потребовавшей вернуть государству земли бывшего совхоза "Чкаловский", на которых на деньги дольщиков построены жилые комплексы. В марте стало известно, что более 10 ответчиков обжаловали решение суда. В сентябре того же года Генпрокуратура подала иск с требованием взыскать с пяти бизнесменов 5,7 миллиарда рублей для возмещения ущерба от незаконного использования под жилую застройку земель бывшего совхоза "Чкаловский". Речь идет о бизнесменах Вигене Саркисяне и Алексее Рыбакове, а также их родственниках.

Сочинский бизнесмен Виген Саркисян подозревается в мошенничестве с присвоением участка площадью 1,9 гектара. Ведется расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Саркисяна и еще пятерых фигурантов, пишет сегодня "Коммерсант".

По данным следствия, компания, связанная с Саркисяном, в 2018 году незаконно приобрела право долгосрочной аренды земли, которая находится в федеральной собственности. Нанесенный государству ущерб оценивается в 300 миллионов рублей.

Упомянутый участок находится во второй зоне округа санитарной охраны Сочи, он был предназначен для застройки микрорайона "Кудепста-3". В 2006 году участок был предоставлен в аренду агрофирме "Кудепста", договор был заключен между компанией и территориальным управлением Росимущества.

После этого право аренды несколько раз переходило от одной компании к другой, пока в декабре 2015 года Арбитражный суд Краснодарского края по иску Росимущества не расторг исходный договор. Из-за этого право аренды участка последнего правообладателя - ООО "СтройГрупп" - было прекращено.

Однако, как утверждает следствие, Виген Саркисян и другие фигуранты дела изготовили подложный договор от ноября 2014 года, согласно которому право на участок было якобы передано еще одному фигуранту дела Алексею Сергееву. Последний обратился в Первомайский районный суд Краснодара, который признал договор действительным. В августе 2018 года право аренды перешло к ООО "Юнистрой", учредитель которого - родственник Саркисяна.

Следствие считает, что таким образом злоумышленники приобрели путем обмана права на госимущество.

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