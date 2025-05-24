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02:25, 24 мая 2025

Нефтеперекачивающая станция на Кубани восстановлена после атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возобновила работу после завершения восстановительных работ нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" на Кубани, которая была повреждена во время атаки беспилотниками в феврале.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля нефтеперекачивающая станция "Каспийского Трубопроводного Консорциума" (КТК) на Кубани "Кропоткинская" приостановила работу после атаки семью беспилотниками.

Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" 23 мая восстановила работу, она введена в технологический режим перекачки нефти, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу КТК.

В ходе строительно-монтажных работ были отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка с генераторами, закрытое распределительное устройство, восстановлены кабельные эстакады и шкафы управления. Станция функционирует в штатном режиме.

КТК – международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1511 километров. В систему поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до Морского терминала в поселке Южная Озереевка, где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки, говорится на сайте компании.

В августе 2023 года объекты КТК в порту Новороссийска оказались в зоне атаки украинских безэкипажных катеров. Тогда представитель кампании сообщил, что объекты не пострадали

22 августа 2022 года "Каспийский Трубопроводный Консорциум" сообщил, что эксплуатация двух из трех выносных причалов для отгрузки нефти под Новороссийском приостановлена в связи с повреждением оборудования. 

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Автор: "Кавказский узел"

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