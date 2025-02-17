Из-за атаки дронов остановлена работа объекта "Каспийского Трубопроводного Консорциума"

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Нефтеперекачивающая станция "Каспийского Трубопроводного Консорциума" (КТК) на Кубани была атакована семью беспилотниками, ее работа остановлена.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью на территорию Краснодарского края была совершена атака БПЛА. В поселке Ильский Северского района повреждены 12 домов, пострадала женщина. По данным Минобороны, на Кубани сбиты 24 дрона.

КТК – международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1511 километров. В систему поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до Морского терминала в поселке Южная Озереевка, где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки, говорится на сайте компании. Пропускная способность нефтепровода составляет 67 миллионов тонн в год, отмечается на сайте корпоративного издания "Панорама КТК".

Атаке беспилотников подвергся объект "Каспийского Трубопроводного Консорциума" (КТК) – нефтеперекачивающая станция (НПС) «Кропоткинская» в Кавказском районе Кубани. Удар был нанесен семью беспилотниками, "начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами", сообщает в своем телеграм-канале КТК, репост публикации которого сделал оперштаб Кубани.

"Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники Консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства. [...] В настоящий момент НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС", - говорится в публикации.

Напомним,в августе 2023 года объекты КТК в порту Новороссийска оказались в зоне атаки украинских безэкипажных катеров. Тогда представитель кампании сообщил, что объекты не пострадали.

22 августа 2022 года Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что эксплуатация двух из трех выносных причалов для отгрузки нефти под Новороссийском приостановлена в связи с повреждениями оборудования.

В Краснодарском крае после начала военной операции на Украине периодически происходят пожары на нефтеперерабатывающих заводах. В частности, на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском произошел пожар в феврале 2024 года, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике.

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