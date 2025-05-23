Мотострелок из Урюпинска убит в боевых действиях

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58-летний контрактник Николай Королев убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1198 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1197 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Николай Королев, который служил стрелком мотострелкового отделения в звании рядового, сообщила 22 мая в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"Николай родился в г.Урюпинске. Учился в Михайловской средней школе Урюпинского района. Прошёл срочную службу в армии в пограничных войсках на иранской границе. В 2024 году заключил контракт и отправился [участвовать в боевых действиях]. Погиб в н.п. Озеряновка Донецкой Народной Республики при выполнении боевого задания. Воину было 58 лет. У него остались жена, дети и внуки", - говорится в публикации.

Более 6550 бойцов с юга России убито в зоне СВО С начала военной операции на Украине власти и силовики публично объявили убитыми не менее 3261 военного из СКФО и 3290 - из ЮФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1198 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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