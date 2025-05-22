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06:52, 22 мая 2025

Боец из Волгоградской области убит на Украине

Александр Ильин. Фото: "Нива - Киквидзе" https://niva-kikvidze.ru/content/stati/-zarusskiimir/sostojalis-provody-pogibshego-v-zone-svo.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Ильин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1197 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1196 бойцов из Волгоградской области. 

В Гришинском сельском поселении Киквидзенского района прошло прощание с Александром Ильиным, убитым в военной операции, сообщило 19 мая на своем сайте муниципальное издание "Нива - Киквидзе".

Ильин родился в 1975 году, 10 февраля 2024 года "ушёл добровольцем" на военную операцию, где служил стрелком штурмового отряда мотострелкового батальона. Он был убит 2 марта 2024 года, говорится в публикации.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1197 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

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