Военный из Волгоградской области убит в боевых действиях

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В зоне проведения специальной военной операции убит Кумылженского Петр Куспеков. С начала СВО убитыми там официально признаны не менее 1196 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1195 бойцов из Волгоградской области.

18 мая жители Кумылженского района простились с 37-летним Петром Куспековым, который был убит на СВО, сообщил глава района Валерий Денисов.

В декабре 2024 года мужчина подписал контракт с Минобороны России, служил в должности стрелка отделения морской пехоты. Похоронили бойца на гражданском кладбище станицы Кумылженская.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 1196 военнослужащих из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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