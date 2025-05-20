Контрактник из Волгограда убит на Украине

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В зоне проведения специальной военной операции убит военный из Волгограда Денис Котунов. С начала СВО убитыми там официально признаны не менее 1193 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1194 бойцов из Волгоградской области.

В зоне спецоперации на Украине был убит боец из Волгограда Денис Котунов с позывным "Кот", сообщил 19 мая в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

По данным депутата, Котунов был бойцов отряда "Бессмертный Сталинград". Жил и учился в Волгограде, где закончил колледж, получив профессию повара-кондитера. Служил срочную в морской пехоте, в 2022 году подписал контракт.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 1194 военнослужащих из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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