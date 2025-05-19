Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине

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Виктор Паранько и Сергей Звонарев из Новоаннинского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны не менее 1192 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 мая чиновники публично назвали имена не менее 1190 бойцов из Волгоградской области, убитых на Украине.

Имена еще двух военных, убитых на Украине, назвала администрация Новоаннинского района Волгоградской области.

40-летний контрактник Виктор Паранько участвовал в боевых действиях с мая 2024 года, служил командиром отделения в штурмовом взводе, был убит 29 января 2025 года.

Гвардии ефрейтор Сергей Звонарев был мобилизован 24 сентября 2022 года, служил командиром гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, был убит 6 марта 2025 года в возрасте 26 лет, следует из публикации на официальной странице муниципалитета “ВКонтакте”.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 1192 военнослужащих из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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