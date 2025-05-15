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15:29, 15 мая 2025

Военнослужащий из Камышина убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Шейкин погиб в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 1187 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая были официально были признаны погибшими в военной операции не менее 1186 бойцов из Волгоградской области.

О смерти Руслана Шейкина в ходе СВО сообщил сегодня телеграм-канал администрации Камышина, не уточнив какие-либо биографические детали комбатанта.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1187 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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