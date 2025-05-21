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14:50, 21 мая 2025

Бойцы из Крымска заявили об угрозах от предпринимателя за жалобу Бастрыкину

Обращение бойцов из Крымска. 20 мая 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/video-200432135_456252879

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники военной операции из Крымска в видеообращении к главе Следственного комитета сообщили, что получили угрозы от предпринимателя, на которого ранее пожаловались в связи с подозрениями в мошенничестве с землей.

Бойцы из Крымска, участвующие в  военной операции, 20 мая в обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину заявили об угрозах, поступивших им от местного предпринимателя, которого они ранее обвинили в мошенничестве с земельными участками, сообщает "Блокнот Краснодар".

Авторы обращения пояснили, что угрозы им поступили с требованием не допустить жалоб Бастрыкину. Однако они передали своё коллективное заявление в Москву, требуя "справедливого разбирательства", пишет издание.

Видеообращение бойцов опубликовало 20 мая издание "Утренний Юг". На кадрах видны двое мужчин в камуфляжной форме. Обращение озвучивает один из них, заочно обращаясь к Александру Бастрыкину.

Не надо нас запугивать! Мы сами кого хочешь испугаем

"После нашего обращения по поводу земельных участков в Крымском районе, в отношении участников специальной военной операции стали поступать непонятные угрозы со стороны предпринимателя […]. Это угрозы судом, судебным разбирательством, отправкой обратно за «ленточку» (в зону боевых действий. – прим. "Кавказского узла"). Просто смешно. Кого он хочет испугать? Мы там были. […] Хочется, чтобы подобные действия со стороны [предпринимателя] в отношении участников специальной военной операции прекратились. Не надо нас запугивать! Мы сами кого хочешь испугаем", - заявили авторы видеообращения.

Ранее бойцы в обращении к Бастрыкину заявили о махинациях с землей сельхозназначения и попытке предпринимателя завуалировать свои действия дарением участков семьям участников СВО, когда местные власти подали в суд на незаконное межевание, информирует издание.

Публикация проиллюстрирована фотокопией части этого обращения, подписанного Юрием Сидоровым и Виктором Сербиным из Крымского района.

"[Предприниматель] уже неоднократно был замечен в различных сомнительных действиях и схемах, связанных с самовольным строительством многоквартирных домов, административных зданий, являлся фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с неуплатой налогов в крупных размерах, но при этом всегда уходил от ответственности.  Мы не готовы утверждать, но возможно, его непотопляемость перед законом основана на том, что [предприниматель] имеет близкие знакомства в правоохранительных структурах, которыми он, по некоторой информации, хвастался в своем окружении. У нас есть все основания полагать, что действия [предпринимателя] и его компаньонов, связанные с манипуляциями с земельными участками, могут иметь признаки состава преступления, а именно мошенничества", - говорится в опубликованной фотокопии.

На сайте СКР, по состоянию на 14.45 мск 21 мая, не опубликована информация о реакции Бастрыкина на видеообращение бойцов.

"Кавказский узел" писал также, что жители Дагестана, участвующие в военной операции, регулярно записывали обращения к главе республики Сергею Меликову с просьбами решить социальные проблемы в их населенных пунктах. Обращения бойцов власти берут на особый контроль, поэтому участники военной операции используют этот формат и для решения проблем своих семей, пояснил в сентябре 2023 года дагестанский журналист Магомед Магомедов.

На сообщения из зоны СВО быстрее и внимательней реагируют

"На сообщения из зоны СВО быстрее и внимательней реагируют. Но это превратилось в распространенную практику, обращаются из зоны СВО к дагестанским и российским властям по самым разным вопросам: мусор, земельные участки, детсады, вопросы жилья. Ко всем бытовым вопросам, которые не решаются на местном уровне, с помощью таких обращений пытаются привлечь внимание. Иногда, в зависимости от характера обращения, на него быстро реагируют", - рассказал он.

Однако в марте 2025 года Сергей Меликов назвал такие видеообращения попыткой манипуляции бойцами. Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и просит их записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал он.

Обращения участников СВО вызваны множеством проблем в Дагестане и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о "манипуляциях", ему придется реагировать на обращения, указали аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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