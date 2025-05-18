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17:35, 18 мая 2025

День музеев напомнил о необходимости защиты культурных ценностей Карабаха

Выставка в Шушинском музее изобразительных искусств. Скриншот фото https://monumentwatch.org/ru/2023/09/12/государственный-музей-изобразительн/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Международный день музеев Минкульту Армении следует заняться не торжественными мероприятиями, а выступить в защиту карабахского культурного наследия, заявили активисты. Однако из праздничных мероприятий в более чем ста музеях Армении ни одно не касалось темы Нагорного Карабаха.

 Как писал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, претензии армянской стороны вызвали граффити на стенах собора в Шуши (азербайджанское название – Шуша) после взятия города азербайджанскими войсками. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушены более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха. 15 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха сообщили, что составлены скорректированные списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались после осенней войны на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши остались более 1000 произведений искусства, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Общественные организации Ombudsman of Culture of the Armenian Highlands, Международный совет музеев — ICOM, ICOM Armenia, Blue Shield International, Blue Shield Armenia отметили, что «Международный день музеев, призванный объединить музейное сообщество и способствовать активному участию культурных учреждений в глобальных процессах, часто не оказывает реального воздействия — особенно когда культурное наследие становится объектом государственной политики присвоения, стирания и культурной ассимиляции. <...> Арцахские (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") музеи, где хранятся уникальные археологические, исторические, этнографические и художественные артефакты, не только лишились права отмечать этот день, но и теперь столкнулись с вполне реальной угрозой присвоения, искажения и преднамеренного уничтожения. Эти музеи фактически были вынуждены замолчать, а их коллекции оказались на грани уничтожения", - указано в заявлении по случаю Международного дня музеев, опубликованном на странице в Facebook* организации Ombudsman of Culture of the Armenian Highlands.

Авторы заявления считают, что "Международный день музеев должен перестать быть просто поводом для торжественных мероприятий", а должен привлекать внимание к необходимости защиты культурных ценностей, которые находятся на грани исчезновения. 

Нынешняя политика правительства Армении никак не способствует решению вопросов сохранению культурного наследия Арцаха

В министерстве культуры Армении сообщили, что более 100 музеев Еревана и областей Армении 17-го и 18-го мая присоединились к международной инициативе «Международный день и ночь музеев» под девизом «Будущее музеев в быстро меняющихся сообществах». Ведомство ожидает большой поток людей на экспозициях. Министерство опубликовало список всех экспозиций и мероприятий . Однако ни одно музейное учреждение не запланировало мероприятий, посвященных Нагорному Карабаху, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Нынешняя политика правительства Армении никак не способствует решению вопросов сохранению культурного наследия Арцаха. Работу Минкультуры Армении делают общественные организации, что абсолютно неприемлемо, так не должно быть. Я полагаю, что органы, ответственные за сохранение культурного наследия армянского народа, должны заниматься своими непосредственными функциями вне зависимости от внешнеполитического курса правительства. Условно говоря «надо выполнять домашнюю работу», ибо в один прекрасный день политический курс может измениться. Эту работу через несколько лет невозможно будет осуществить, ведь носители памяти эмигрируют, теряют интерес или попросту не вечны. Работу, которую необходимо делать сейчас, после будет невозможно, что, безусловно, приведет к потере важных национальных ценностей" - заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель ОО «Агентство по развитию культуры и туризма Арцаха (Нагорный Карабах)", бывший министр культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян.

По его словам, «28 музеев Арцаха с их уникальными коллекциями утеряны для нас, естественно все присвоено Азербайджаном». 

Шахвердян рассказал, что «после 44-дневной войны 2020 года, Государственный Совет по защите культурного наследия начал восстанавливать каталоги семи музейных и художественных коллекций города Шуши». "Эти каталоги были презентованы, переданы государственным органам Армении и Арцаха, и опубликованы на различных электронных площадках. Сейчас наше Агентство по развитию культуры и туризма Арцаха при содействии Посольства Королевства Нидерландов в Ереване, восстанавливает еще четыре каталога утерянных музейных ценностей Шуши. Нам удалось это сделать за четыре месяца, потому, что еще в 2022 году команда Государственного Совета успела собрать все эти материалы. Презентацию планируем в ближайшее время. Надеемся, что проект будет продолжен, мы сможем восстановить каталоги всех остальных утерянных музейных коллекций", - заметил Сергей Шахвердян.

Общественная организация Dizak Art действует в Ереване с марта 2021 года. Она создана по инициативе беженцев из Гадрутского района Нагорного Карабаха с целью сохранения культуры и диалекта Гадрута, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" соруководитель организации Еразик Аванесян.

Открытие выставки Самвела Тавадяна. Скриншот фото из Telegram-канала Dizak Art от 17.05.25, https://t.me/DizakART/106."16 мая в художественном центре «Дизак Арт» состоялось открытие персональной выставки под названием «Незаконченный разговор» выдающегося художника из Арцаха, беженца из города Шуши Самвела Тавадяна. Мероприятие благословил предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Вртанес Абрамян, присутствовали искусствоведы, общественные деятели Арцаха и Армении», - сообщила она По ее словам, выставка будет действовать в течение 10 дней.

В его картинах вы увидите тот Арцах, который мы не можем видеть сейчас: сельское тепло, тишину гор, запах земли и цветов, мечтающих людей

Директор Арцахского офиса Национального армянского образовательно-культурного союза, поэтесса Эрмине Авагян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что «художник Самвел Тавадян жил и творил в Шуши, но война 2020 года отняла у него картины, его мастерскую, его дом, рай, видимый за окном».

"На выставке можно познакомиться не только с с новыми работами художника, но и на мгновение остановиться, понять, что он увидел и почувствовал, потеряв Шуши. В его картинах вы увидите тот Арцах, который мы не можем видеть сейчас: сельское тепло, тишину гор, запах земли и цветов, мечтающих людей. Эта выставка также является свидетельством сопротивления, борьбы, памяти и любви", - сообщила она. 

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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