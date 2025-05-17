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Кавказский узел

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22:47, 17 мая 2025

Четверо военных из Кабардино-Балкарии убиты на СВО

Портреты убитых бойцов. Скриншот фото фонда "Защитники Отечества" по КБР от 14.05.25, https://t.me/fond_ZO_kbr/5753

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Черкалин, Виктор Коба, Иван Баннов, Николай Касьянов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 264 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел",  о том, что в военной операции на Украине убит Заур Жемухов, сообщил Избирком КБР.

Имена убитых в военной операции на Украине бойцов назвало отделение фонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии, сообщая о встрече с участием их родных. В военной операции на Украине убиты Алексей Черкалин, Виктор Коба, Иван Баннов, Николай Касьянов, говорится в сообщении в Telegram-канале фонда от 14 мая. Также на встрече присутствовали родные и других военных, о смерти которых "Кавказский узел" ранее сообщал.

Виктор Коба родился 07.11.1988 г. Жил и учился в Прохладненском районе, в посёлке Лесной. В 2019 году  пошёл служить по контракту в городе Прохладный.  В феврале 2022 года отправился в зону СВО, убит 18 июля 2023 года, сообщал ранее Telegram-канал prohlad_no.

Уроженец Красноярского края Иван Баннов с 2013 года служил в Прохладном, убит 16 июня 2022 года, говорится в другой публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 264 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 260 из них, о гибели еще 14 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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