Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

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Заур Жемухов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 261 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 260 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Заур Жемухов убит 8 марта 2024 года в Кременной, сообщил сегодня Избирком Кабардино-Балкарии. Жемухов родом из Атажукино. Служил в армии, принимал участие в боевых действиях на территории Чечни. Работал в УФСИН России по КБР, проработав 18 лет, в звании старшего прапорщика вышел на пенсию по выслуге лет. В июне 2023 года Заур Владимирович отправился на СВО. Убит в возрасте 42 лет. Награжден Орденом Мужества посмертно, говорится в сообщении в Telegram-канале Избиркома

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 261 бойца из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 246 из них, о гибели еще 15 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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