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19:48, 11 мая 2025

Боец из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслангерий Бетрозов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 260 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 259 бойцов из Кабардино-Балкарии.

О том, что в военной операции на Украине убит Аслангерий Бетрозов  стало известно из отчета, опубликованного в Telegram-канале администрации Лескенского района, о передаче медали Жукова отцу бойца.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 260 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 245 из них, о гибели еще 15 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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