Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции

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Мухамед Махов, Хамид Кертбиев и Аскер Хаджиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 259 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 256 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Мухамед Махов из сельского поселения Сармаково убит в военной операции, сообщила 6 мая администрация Зольского района, не приведя подробностей биографии бойца.

Махов служил в звании сержанта, убит под Константиновкой в Донецкой народной республике, сообщила в своем Telegram-канале школа № 2 села Сармаково 12 декабря 2024 года.

На видео, приложенном к публикации, виден стенд с именами других убитых в в военной операции бойцов. В частности, Хамида Кертбиева, убитого под Артемовском в ДНР, и Аскера Хаджиева, убитого 10 февраля 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 259 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 244 из них, о гибели еще 15 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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