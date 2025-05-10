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12:02, 10 мая 2025

Три человека задержаны в Камешково после избиения выходцев из Ингушетии

Конфликт в Камешково. Кадр видео "Владимирские новости" https://newsvladimir.ru/fn_1660556.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали во Владимирской области трех человек, присутствовавших на месте избиения выходцев из Ингушетии. Инцидент, после которого одному пострадавшему потребовалась медпомощь, полиция сочла бытовым конфликтом.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно о нападении на выходцев из Ингушетии в городе Камешково Владимирской области. 9 мая постоянный представитель Ингушетии при президенте отчитался о встрече с пострадавшими. "Наши ребята в безопасности, их жизни ничего не угрожает. Очень прошу не разжигать межнациональную рознь и не делать преждевременных выводов", - заявил он.

В нападении участвовало более десятка человек, некоторые из них были вооружены палками, другие бросались камнями и бутылками. По словам очевидцев, конфликт "сопровождался националистическими выкриками", сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов . Один из координаторов объединения "Русская община" заявил, что нападавшими были "просто местные жители, обычные мужики", а поводом для конфликта стали "неуместные знаки внимания" выходцев с Кавказа к жительницам города.

По итогам проверки личности участников конфликта установлены, и эти люди были "доставлены при поддержке Росгвардии для разбирательства в отдел полиции", отчиталось управление МВД по Владимирской области.

Переросший в драку конфликт возник на бытовой почве

"Установлено, что начавшийся словесно и переросший в драку конфликт возник на бытовой почве. В результате драки один из участников получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью", - говорится в публикации, размещенной 9 мая на сайте ведомства.

В связи с инцидентом следователи ОМВД возбудили два уголовных дела – по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» и по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

"Двое участников конфликта задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого". – Прим. "Кавказского узла"), еще один задержан в административном порядке", - отмечается в сообщении.

Статья 111 УК РФ, в зависимости от части, предусматривает до восьми либо до 12 лет лишения свободы, статья 213 УК РФ, в зависимости от части, - до пяти лет либо до семи лет лишения свободы.

Напомним, после нападения на уроженцев Ингушетии в Камешково было обнародовано видео, в котором молодой человек просит прощения за комментарий об ингушах. Видеозапись сделана в режиме селфи, но в опубликованном видео на нее наложен скриншот комментария, содержащего одобрение избиения ингушей. "Прошу прощения за ужаснейший комментарий, за то, что позволил себе затронуть нацию ингушскую. Нельзя так писать, нужно оставаться людьми, уважать все нации и быть хорошим человеком", - сказал на видео молодой человек.

Отметим, что в марте житель Дагестана Малик Ашрафов пожаловался Путину на "Русскую общину" после конфликта в Санкт-Петербурге. Тогда представители "Русской общины" также объяснили конфликт "приставанием к девушке", хотя Ашрафов, работавший охранником в магазине, изложил иную версию - по его словам, нетрезвая посетительница магазина начала оскорблять его по национальному признаку после замечания, что пакеты при входе в торговый зал нужно оставлять в камере хранения.

Конфликт с участием Ашрафова был бытовым, а не межнациональным, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Они отметили, что членов "Русской общины" крайне редко привлекают к ответственности.

Однако случившееся с Ашрафовым – типичный пример деятельности "Русской общины", подчеркнул директор исследовательского центра "Сова" (включен в реестр иностранных агентов) Александр Верховский. "Они часто встревают в такие бытовые конфликты, и иногда вторая сторона оказывается из регионов Северного Кавказа", - пояснил он.

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Автор: "Кавказский узел"

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