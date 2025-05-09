Опубликовано видео извинений за комментарий о нападении на ингушей в Камешково

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После нападения на уроженцев Ингушетии во Владимирской области обнародовано видео, в котором молодой человек просит прощения за комментарий об ингушах.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно о нападении на выходцев из Ингушетии в городе Камешково Владимирской области. Глава Камешковского района Анатолий Курганский заявил, что "в ситуации разбираются правоохранительные органы".

В нападении участвовали более десятка человек, некоторые из них были вооружены палками, другие бросались камнями и бутылками. По словам очевидцев, конфликт "сопровождался националистическими выкриками", сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов . Один из координаторов объединения “Русская община” заявил, что нападавшими были "просто местные жители, обычные мужики", а поводом для конфликта стали “неуместные знаки внимания” выходцев с Кавказа к жительницам города.

Видео с извинениями молодого человека за высказывание об ингушах опубликовал сегодня анонимный телеграм-канал News_Ingushetii Official. "Один из тех, кто призывал забивать ингушских парней «как скот» в драке во Владимирской области извинился (сам или заставили?) перед народом", - говорится в аннотации к ролику.

Видеозапись сделана в режиме селфи, но в опубликованном видео на нее наложен скриншот комментария, содержащего одобрение избиения ингушей. Когда и где был опубликован этот комментарий, авторы публикации не уточнили. Из слов молодого человека на видео также нельзя сделать вывод о том, что он просит прощения именно за показанный в ролике комментарий.

Прошу прощения за ужаснейший комментарий

"Прошу прощения за ужаснейший комментарий, за то, что позволил себе затронуть нацию ингушскую. Нельзя так писать, нужно оставаться людьми, уважать все нации и быть хорошим человеком", - говорит на видео молодой человек.

В кадре не видно других людей или признаков того, что извинения сказаны под давлением. Однако "Кавказский узел" не может утверждать, что опубликованное извинение произнесено добровольно.

По состоянию на 08.45 мск, только два пользователя Telegram оставили комментарии под публикацией. "Извинения не нужны, это просто [оскорбительное слово]", - высказал мнение Магас. "Вот зачем писать такое, а потом извиняться на камеру?" – задался вопросом пользователь с ником 777.

Напомним, практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, в марте обучающийся в Волгограде выходец из Сирии записал видео с извинениями за свою реакцию на слова муфтия о событиях на Ближнем Востоке.

Жители самой Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Как практика публичных извинений распространяется в регионах России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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