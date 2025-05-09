×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:51, 9 мая 2025

Опубликовано видео извинений за комментарий о нападении на ингушей в Камешково

Молодой человек просит прощения за высказывание об ингушах. Кадр видео из телеграм-канале News_Ingushetii Official https://t.me/s/news_ingushetii1/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После нападения на уроженцев Ингушетии во Владимирской области обнародовано видео, в котором молодой человек просит прощения за комментарий об ингушах.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно о нападении на выходцев из Ингушетии в городе Камешково Владимирской области. Глава Камешковского района Анатолий Курганский заявил, что "в ситуации разбираются правоохранительные органы".

В нападении участвовали более десятка человек, некоторые из них были вооружены палками, другие бросались камнями и бутылками. По словам очевидцев, конфликт "сопровождался националистическими выкриками", сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов . Один из координаторов объединения “Русская община” заявил, что нападавшими были "просто местные жители, обычные мужики", а поводом для конфликта стали “неуместные знаки внимания” выходцев с Кавказа к жительницам города.

Видео с извинениями молодого человека за высказывание об ингушах опубликовал сегодня анонимный телеграм-канал News_Ingushetii Official. "Один из тех, кто призывал забивать ингушских парней «как скот» в драке во Владимирской области извинился (сам или заставили?) перед народом", - говорится в аннотации к ролику.

Видеозапись сделана в режиме селфи, но в опубликованном видео на нее наложен скриншот комментария, содержащего одобрение избиения ингушей. Когда и где был опубликован этот комментарий, авторы публикации не уточнили. Из слов молодого человека на видео также нельзя сделать вывод о том, что он просит прощения именно за показанный в ролике комментарий.

Прошу прощения за ужаснейший комментарий

"Прошу прощения за ужаснейший комментарий, за то, что позволил себе затронуть нацию ингушскую. Нельзя так писать, нужно оставаться людьми, уважать все нации и быть хорошим человеком", - говорит на видео молодой человек.

В кадре не видно других людей или признаков того, что извинения сказаны под давлением. Однако "Кавказский узел" не может утверждать, что опубликованное извинение произнесено добровольно.

По состоянию на 08.45 мск, только два пользователя Telegram оставили комментарии под публикацией. "Извинения не нужны, это просто [оскорбительное слово]", - высказал мнение Магас. "Вот зачем писать такое, а потом извиняться на камеру?" – задался вопросом пользователь с ником 777.

Школьники просят прощения. 6 апреля 2025 г. Коллаж Унижение очевидцев инцидента с уроженцами Чечни привело к серии публичных извинений

Напомним, практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, в марте обучающийся в Волгограде выходец из Сирии записал видео с извинениями за свою реакцию на слова муфтия о событиях на Ближнем Востоке.

Жители самой Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Как практика публичных извинений распространяется в регионах России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Драка в Камешково. Кадр видео, опубликованного сообществом novosty_ingushety в Instagram.
01:56, 9 мая 2025
Делимханов прокомментировал нападение на выходцев из Ингушетии под Владимиром
Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
21:12, 6 мая 2025
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки
Кадр видеообращения Айны Манькиевой. serdalo_ingushetii_ / Instagram
23:26, 2 мая 2025
Жительница Ингушетии попросила не возвращать ее к родственникам
Жители Плиево демонстрируют самостоятельно заасфальтированный участок улицы. Кадр видео Фортанга Org / YouTube
00:57, 1 мая 2025
Жители Ингушетии вынуждены ремонтировать сельские дороги за свой счет
Российские военные на Украине. Фото: https://mil.ru
00:50, 30 апреля 2025
Власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Фото
20:54, 10 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» - 2024 (фото)
Фото
20:43, 15 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
как сейчас выглядит политический юмор на Первом канале и в Ингушетии
Все блоги
Справочник
Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Семь заявлений Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
22:08, 29 марта 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр! (фото)
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Фото
20:54, 10 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» - 2024 (фото)
Фото
20:43, 15 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
как сейчас выглядит политический юмор на Первом канале и в Ингушетии
Фото
18:19, 28 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Зарифа Саутиева на свободе
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Мзия Амаглобели https://ru.netgazeti.ge/
07 мая 2025, 14:33
Мзии Амаглобели предъявлено новое обвинение

Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 мая 2025, 21:12
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки

Азер Бадамов. Фото: APA https://ru.apa.az/
06 мая 2025, 18:05
Азербайджанский депутат Бадамов счел безосновательным запрет въезда в Россию

Кенан Исмаил. Фото: https://www.facebook.com/photo?fbid=1224260932744052&set=a.416215033548650 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
06 мая 2025, 13:56
Азербайджанский оппозиционер арестован по обвинению в хулиганстве

Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Показать больше