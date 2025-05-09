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14:48, 9 мая 2025

Власти Ингушетии отреагировали на избиение уроженцев региона в Камешково

Встреча Мальсагова с родственниками пострадавших. Фото из телеграм-канала Магомеда Мальсагова https://t.me/Malsagov_MI/66

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сенатор Микаил Илезов и полпред республики при президенте России Магомед Мальсагов заявили, что ситуация находится на контроле властей Ингушетии и Владимирской области. Позиция властей региона была озвучена уже после реакции депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. 

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно о нападении на выходцев из Ингушетии в городе Камешково Владимирской области. 

В нападении участвовали более десятка человек, некоторые из них были вооружены палками, другие бросались камнями и бутылками. По словам очевидцев, конфликт "сопровождался националистическими выкриками", сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханова. Один из координаторов объединения “Русская община” заявил, что нападавшими были "просто местные жители, обычные мужики", а поводом для конфликта стали “неуместные знаки внимания” выходцев с Кавказа к жительницам города.

С родственниками пострадавших встретился постоянный представитель Ингушетии при президенте России Магомед Мальсагов. «Ситуация будет разобрана в строгом соответствии с законом и виновные понесут наказания. Со вчерашнего вечера нахожусь на связи с Постоянным представительством Владимирской области, коллеги сообщили мне, что наши ребята в безопасности, их жизни ничего не угрожает. Очень прошу не разжигать межнациональную рознь и не делать преждевременных выводов», - говорится в сегодняшнем сообщении в телеграм-канале Магомеда Мальсагова. 

Ситуация с нападением на рабочих из Ингушетии в Камешково находится на контроле у главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, рассказал сенатор от Ингушетии Микаил Илезов. По словам Илезова, которого цитирует газета «Сердало», власти региона отдали поручения изучить, насколько объективно ведется расследование обстоятельств драки. Илезов добавил, что к вопросу также подключен сенатор от Владимирской области Андрей Шохин.

Отметим, что власти Ингушетии озвучили свою позицию уже после реакции на конфликт Делимханова. “Мы предпримем все меры, чтобы отстоять справедливость и защитить права потерпевших. (...) Призываю правоохранительные органы незамедлительно отреагировать на эту ситуацию и провести объективное расследование”, - заявил депутат Госдумы от Чечни.

Отметим, что после нападения на уроженцев Ингушетии во Владимирской области обнародовано видео, в котором молодой человек просит прощения за комментарий об ингушах.  Видеозапись сделана в режиме селфи, но в опубликованном видео на нее наложен скриншот комментария, содержащего одобрение избиения ингушей. "Прошу прощения за ужаснейший комментарий, за то, что позволил себе затронуть нацию ингушскую. Нельзя так писать, нужно оставаться людьми, уважать все нации и быть хорошим человеком", - говорит на видео молодой человек.

Как практика публичных извинений распространяется в регионах России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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