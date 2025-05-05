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18:37, 5 мая 2025

Пользователи соцсети выразили опасения за судьбу Еланского музея казачества

Скульптура в кузове грузовика. Скриншот фото из Telegram-канала Всероссийского казачьего общества от 04.05.25, https://t.me/vskoru/11793.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После решения о конфискации памятника казачьим атаманам существование музея в станице Еланской поставлено под угрозу, указали пользователи соцсети, призвав владельца музея сохранить экспонаты и документы в цифровом виде.

Как писал "Кавказский узел", на владельца частного казачьего музея в станице Еланской Владимира Мелихова был составлен протокол по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов за пропаганду деятельности атамана Петра Краснова, сотрудничавшего с нацистами. Мелихов оштрафован на две тысячи рублей, суд также постановил конфисковать у него две скульптуры атамана Петра Краснова. По мнению политологов, штраф и изъятие скульптур стали предупреждением о возможности уголовного преследования. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил до 9 мая снести памятник атаману Петру Краснову. Суд ранее определил, что памятник в станице Еланской не изображает атамана Краснова, это памятник всем казачьим атаманам, а доводы, приведенные в заключении эксперта, на котором базируется суд, постановивший конфисковать скульптуру и ее копию, которая стоит в музее, поверхностны, указал владелец казачьего музея. Он обжаловал решение о конфискации. 4 мая силовики демонтировали и увезли из музея скульптуры, изображающие атамана Краснова, сообщило Всероссийское казачье общество.

Еланский Казачий музейно-мемориальный комплекс был основан в 2006 году. В мае 2016 года власти Ростовской области инициировали проверку музея антибольшевистской борьбы в станице Еланской, заявив о "недопустимости работы частного музея, посвященного генералу П.Н. Краснову". В свою очередь сторонники сохранения музея потребовали не допустить закрытия музея и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками". 

Служба судебных приставов по Ростовской области отчиталась сегодня, что ее сотрудники "конфисковали памятник пособнику фашизма". "Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о передаче обращенного в собственность государства имущества. Согласно исполнительному документу конфискованы два объекта скульптуры с изображением атамана Донского казачества Краснова П.Н",  - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Владелец музея "Донские казаки в борьбе с большевиками" Владимир Мелихов в комментариях на своей странице в Facebook* сообщил, что находится в станице Еланской. Снос и конфискацию скульптур к 18.37 мск 5 мая он не прокомментировал.

"Как жаль, что огромная музейная работа, проведенная Владимиром Петровичем и всеми сотрудниками и волонтерами может оказаться под запретом", - прокомментировала Julia Volodina под последней записью Мелихова о решении суда, набравшей 40 комментариев.

"Владимир Петрович, а может быть отснять видеоэкскурсии, разместить их в свободном доступе и закрыть Музей и Мемориал, (пока он еще существует)", - предложил Vadim Doncossack.

"Надо срочно (если это еще не сдѣлано) сфотографировать все экспонаты музея в высоком качестве, лучше даже 3Д, чтобы потом можно было воссоздать музей виртуально, на сайте в Интернете", - поддержал Павел Костогрызов.

"Владимир Петрович, Христа ради - валите оттуда. Сохраните семью, материалы, документы - что можете. Пока не поздно". - написал Oless Molchanov.

"Так этого власти и добиваются: сбежал - значит виноват", - возразил Perepelitsyn Grigoriy.

Пост о сносе памятника был опубликован в Facebook*-группе "Белое движение". "Мне кажется, кто сводит личные счеты с Вл. Петровичем, причем маниакально", - написала Патимат Тахаева.

Пользователь Armen Beglaryan указал, что решение о сносе памятника  мо;ет быть продиктовано тем, что "казаки всегда жили свободно, были опорой России"

Решением военной коллегии Верховного суда России от 25 декабря 1997 года Краснов был признан обоснованно осужденным. До этого соответствующее решение приняла Главная военная прокуратура РФ, которая занимается вопросом реабилитации жертв политических репрессий, осужденных военными трибуналами. В органах прокуратуры считают, что Петр Краснов не подлежит реабилитации в качестве жертвы политических репрессий. 30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитировать Краснова.

Оценки роли Краснова в истории довольно противоречивы, рассказал ранее "Кавказскому узлу" кандидат исторических наук, автор ряда научных публикаций на тему истории казачества Иван Юрченко. "Краснов как историческая личность участвовал в событиях нескольких эпох. Он успел служить "царю и отечеству", написать официозную историю донских казаков, в годы революции и гражданской войны он был одним из первых избранных атаманов – отцов-основателей Великого Войска Донского как самостоятельной казачьей суверенной республики, потом он оказался в эмиграции и успел стать успешным писателем, а в годы ВОВ он из-за сотрудничества с немцами стал считаться предателем, за что его и приговорили к смерти", – сообщил историк.

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Автор: "Кавказский узел"

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