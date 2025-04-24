Штраф за распространение экстремистских материалов стал предупреждением Мелихову

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Власти хотят добиться от владельца частного музея казачьей истории в станице Еланской Владимира Мелихова отказа от обсуждения роли атамана Петра Краснова, штраф и изъятие скульптур стали предупреждением о возможности уголовного преследования, считают политологи.

Как писал "Кавказский узел", на владельца частного казачьего музея в станице Еланской Владимира Мелихова был составлен протокол по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов за пропаганду деятельности атамана Петра Краснова, сотрудничавшего с нацистами. Мелихов оштрафован на две тысячи рублей за распространение экстремистских материалов, суд также конфисковал у него две скульптуры атамана Петра Краснова.

Еланский Казачий музейно-мемориальный комплекс был основан в 2006 году. В мае 2016 года власти Ростовской области инициировали проверку музея антибольшевистской борьбы в станице Еланской, заявив о "недопустимости работы частного музея, посвященного генералу П.Н. Краснову". В свою очередь сторонники сохранения музея потребовали не допустить закрытия музея и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками".

Политологи Дмитрий Абросимов и Бронислав Берковский и юрист Евгений Смирнов прокомментировали по просьбе "Кавказского узла" штраф Владимиру Мелихову по статье о распространении экстремистских материалов.

Власти хотят прекращения деятельности по переоценке роли атамана Краснова, которую ведет глава частного музея казачьей истории в станице Еланской Владимир Мелихов, считает Дмитрий Абросимов.

"Преследование Мелихова напрямую связано с его деятельностью. Он долгие годы обсуждает роль казаков в борьбе против большевиков, озвучивая обвинения в их адрес. Важную роль он придает Краснову, пишет книги и так далее. И сейчас власти хотят, чтобы он прекратил свою деятельность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Этот штраф четкое послание ему, что мы пока даем тебе шанс, но если ты не остановишься, то ответ будет в виде уголовного наказания

По его словам, Мелихов достаточно упрямый, чтобы пойти на уступки.

"Он очень упрямый человек. Мне кажется, что не удастся его заставить замолчать. Сколько было обысков и попыток, но он все равно продолжал свою деятельность. Вот этот штраф четкое послание ему, что мы пока даем тебе шанс, но если ты не остановишься, то ответ будет в виде уголовного наказания", - полагает он.

Музей его в основном закрыт, посетителей мало. Этим преследованием ему больше известности придают, чем он сам своей деятельностью

Бронислав Берковский считает преследование Мелихова нецелесообразным.

"Его преследуют за его идеи. Но они не являются популярными среди казаков, только маленькая группа людей интересуется тем, что он говорит и чем занимается. Музей его в основном закрыт, посетителей мало. Этим преследованием ему больше известности придают, чем он сам своей деятельностью", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Мелихов не откажется от своих идей.

"Он очень идейный и не готов отказаться от них. Возможно, в его музее после конфискации этих двух экспозиций, не появятся новые экспозиции, но он не перестанет обсуждать борьбу казаков против большевиков, не перестанет корректировать роль и значение Краснова. Он свято верит в эти идеи", - объяснил он.

В апреле 2024 года силовики провели обыск в Еланском Казачьем музейно-мемориальном комплексе в Ростовской области. Владелец музея Владимир Мелихов считает, что обыск был проведен после жалоб левых активистов.

Музейные экспозиции регулируются как специальным законодательством о музеях, так и общими законами, объясняет Евгений Смирнов.

"Основной специальный закон - это федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". Однако в отношении содержания экспозиций музеи также должны соблюдать общие законы, в том числе федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" и закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". И самое главное, музеи должны внимательно относиться к экспозициям, связанным с историей нацизма, чтобы не нарушать нормы УК РФ, запрещающие реабилитацию нацизма, например статью 354.1 УК РФ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в данном случае Краснов считается пособником фашистов, поскольку он не был реабилитирован.

"Определяющими факторами для причисления Краснова к пособникам фашистов в этом случае являются приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 1947 года и отсутствие юридической реабилитации. Этого достаточно, чтобы никто не оспаривал его роль с точки зрения закона", - отметил он.

Юрист также добавил, что в российском законодательстве понятия "сотрудничество с фашистами" и "экстремизм" юридически не полностью тождественны, но тесно связаны.

"К экстремистской деятельности относится в том числе "пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики, сходных с нацистской атрибутикой". Важно отметить, что демонстрация исторических материалов в музее должна носить информационно-познавательный характер с четкими пояснениями и историческим контекстом, избегая героизации или оправдания коллаборационистов. Музей может быть привлечен к ответственности, если экспозиция представляет деятельность Краснова в положительном свете, без критической оценки его сотрудничества с нацистами", - указал он.

Оценки роли Краснова в истории довольно противоречивы, рассказал ранее "Кавказскому узлу" кандидат исторических наук, автор ряда научных публикаций на тему истории казачества Иван Юрченко. "Краснов как историческая личность участвовал в событиях нескольких эпох. Он успел служить "царю и отечеству", написать официозную историю донских казаков, в годы революции и гражданской войны он был одним из первых избранных атаманов – отцов-основателей Великого Войска Донского как самостоятельной казачьей суверенной республики, потом он оказался в эмиграции и успел стать успешным писателем, а в годы ВОВ он из-за сотрудничества с немцами стал считаться предателем, за что его и приговорили к смерти", – сообщил историк.

30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитировать Краснова.

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