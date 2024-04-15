Юристы указали на политический мотив обысков в Еланском казачьем музее

15 апреля 2024, 14:49

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Обыск в частном музее Донского казачества был проведен по жалобам активистов левого политического толка, рассказал владелец музея. Претензии к частному музею вызваны тем, что экспозиция посвящена казакам, сотрудничавшим с нацистами, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно, что силовики провели обыск в Еланском Казачьем музейно-мемориальном комплексе в Ростовской области.

Еланский Казачий музейно-мемориальный комплекс был основан в 2006 году. В мае 2016 года власти Ростовской области инициировали проверку музея антибольшевистской борьбы в станице Еланской, заявив о "недопустимости работы частного музея, посвященного генералу П.Н. Краснову". В свою очередь сторонники сохранения музея потребовали не допустить закрытия музея и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками".

Силовики во время обыска изъяли, в частности, портреты немецкого генерала Гельмута фон Паннвица, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель Владимир Мелихов, собственник Еланского музея.

Он связал обыск с жалобами коммунистов. "Насколько я знаю, коммунисты и общественники, придерживающиеся коммунистических взглядов, написали жалобу, в соответствии с которой наш мемориал является не музеем Донского казачества с момента его возникновения, а неким рассадником сепаратизма, прославления нацизма", - пояснил предприниматель.

По его словам, подобные жалобы поступают уже 17 лет. "Столько же лет у нас идут обыски и изъятия. Но ни одно из этих обвинений не нашло подтверждения", - указал он.

В 2019 году в Еланском казачьем мемориальном центре изъяли по одному экземпляру книг полного собрания сочинений атамана Петра Краснова, книгу "Вешенское восстание" и альбом "Трагедия России и казачества в ХХ веке".

Еланский казачий мемориальный центр – это частная инициатива предпринимателя, рассказал ростовский политолог Бронислав Берковский. "Это частное дело предпринимателя Мелихова. В этом музее многое связано с казаками, которые считают, что казаков пытались уничтожить как класс и они геройски сражались против этого. Там главный герой - это Краснов, которому Мелихов поставил памятник. Он долго добивался, чтобы Краснову поставили памятник официальный, потом он сделал памятник неофициальный, потом этот памятник убрали. Официальное казачество в основном против этого музея и самого Краснова", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитировать Краснова.

Этот частный музей не пользуется особой популярностью, отметил Берковский. "Там немного посетителей. Да, Мелихов время от времени организовывает какие-то визиты, экскурсии, но мало тех, кто самостоятельно туда ходит. Музей вообще не связан с властями. Они вообще-то не очень рады, что существует такой музей", - сказал он.

Это уникальный, но не популярный частный музей, подтвердил другой ростовский политолог Дмитрий Абросимов. "Этот частный музей фактически про тех казаков, которые воевали на стороне немцев. Главный идеолог этих казаков – Краснов. Это частный музей, не связанный с государством. Музей посвящен казакам, а казачество очень большое, и среди казачества большой раскол по вопросу того, считать этих казаков казаками или нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник пресс-службы «Всевеликого войска Донского» сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что эта организация никогда не сотрудничала с частным музеем, который находится на личном подворье предпринимателя Мелихова.

"Наша позиция заключается в том, что недопустимо героизировать пособников фашистов и коллаборационистов, несмотря на их принадлежность некогда к казачьему Дону. Частный музей «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской, где силовики изъяли портреты пособников нацистов, давно вызывал неприязнь населения и донских казаков", - сказал он.

Юристы усмотрели в обысках политический мотив

В обысках в частном музее может быть политический мотив, предположила юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"*. "При адекватной трактовке законодательства наличие в музее портретов не может влечь ответственность за реабилитацию нацизма. Привлечение сотрудников музеев к ответственности в таких случаях следует считать политически мотивированным", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, подобный кейс уже был в случае с ликвидированным "Международным Мемориалом"*. «Собственно, дело против "Мемориала" тоже политически мотивированное. Это норма в случае таких кейсов, когда есть политический мотив», - сказала юрист.

28 декабря 2021 года Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал»* и все его структурные организации. По оценке прокуратуры, ликвидированное общество искажает память о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства». В адрес "Мемориала" звучали обвинения во включении нацистских преступников в список жертв сталинских репрессий, говорится в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют «Мемориал»*".

Подобные обыски часто имеют цель напугать "определенных людей", считает адвокат Евгений Смирнов из проекта «Первый отдел». "Обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела с целью изъятия предметов или документов, имеющих значение для расследуемого дела. Нам неизвестно, что было целью данного обыска, но часто такие обыски проводятся с целью парализовать работу учреждения или напугать отдельных людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, статья 282.4 УК РФ (Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) в данном случае не должна применяться.

"По ней существует административная преюдиция, то есть перед возбуждением уголовного дела лицо должно быть подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние. Поскольку обвинение за демонстрацию данных изображений никому не предъявлено, я бы не хотел комментировать, к какой ответственности и кто может быть привлечен», - указал адвокат.

Историк разъяснил роль генерала Краснова в казачьем движении

Оценки роли Краснова в истории довольно противоречивы, отмечает кандидат исторических наук, автор ряда научных публикаций на тему истории казачества Иван Юрченко. "Краснов как историческая личность участвовал в событиях нескольких эпох. Он успел служить "царю и отечеству", написать официозную историю донских казаков, в годы революции и гражданской войны он был одним из первых избранных атаманов – отцов-основателей Великого Войска Донского как самостоятельная казачья суверенная республика, потом он оказался в эмиграции и успел стать успешным писателем, а в годы ВОВ он из-за сотрудничества с немцами стал считаться предателем, за что и его приговорили к смерти", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С немцами Краснов имел тесные связи еще со времен Первой мировой войны, отметил историк. "Когда они оккупировали Украину и вышли на границы Войска Донского, у Краснова сложились рабочие отношения с немцами, которые якобы были союзниками в борьбе против большевиков. Затем немцы потерпели поражение, на юге России оказались интервенты, и в это время Краснов оказался не у дел. Его политика не соответствовала политике вооруженных сил России. Он оказался в оппозиции белым, и тогда начинается его путь казачьего национализма и сепаратизма. Он становится эмигрантом и отличается своей литературной деятельностью. С нападением Германии на СССР происходит раскол среди русской (и казачьей в том числе) эмиграции – на сторонников и противников фашистов", - рассказал историк.

По его словам, Краснов, таким образом, выбрал сторону Гитлера. "Именно Краснов, как лидер казачьего национализма, выдвигает псевдонаучную гипотезу, что казаки на самом деле потомки готов и германцы. Таким образом он пытался представить казаков братьями по оружию для немцев. При этом гитлеровцы держали Краснова только для агитационных целей, не давая ему каких-то реальных полномочий. Но после Сталинграда, когда дела у немцев ухудшились, они откатываясь из казачьих земель, начали призыв добровольцев в казачий корпус под лозунгом возвращения казачьих земель. Туда вошли в основном коллаборационисты, которые сотрудничали с немцами и понимали, что в СССР ничего хорошего их не ждет. Был создан казачий корпус под командованием немецкого генерала фон Паннвица, который не воевал против русских, а подавлял восстания в Югославии, Польше. То есть этот корпус не использовался на фронте, а в основном в тылу. Сам Краснов ничем не командовал и продолжал выступать символом казачьего национализма и дружбы казаков с Гитлером. При этом в истреблении населения Советского Союза они сомневаюсь, что участвовали", - рассказал Юрченко.

Сам Краснов не считал себя предателем родины, поскольку СССР не был его отечеством, подчеркнул историк. "В конце войны он попал в плен, был осужден и казнен за предательство и сотрудничество с фашистами. При этом Краснов формально не был причастен к военным преступлениям. Его казнили за антисоветскую деятельность и сотрудничество с фашистами. С точки зрения прошедших ста лет мы вроде как стремимся к тому, чтобы простить и белых и красных, то есть добиться исторического и общественного согласия. Есть Краснов как верноподданный царя, атаман - и есть Краснов, который перешел на сторону Гитлера, став изменником родины. Другое дело, как говорил Краснов, мира с большевиками он не заключал, не присягал на верность СССР, считал изменниками родины именно большевиков. Это очень сложная фигура, реабилитация которой, соответственно, является очень сложным вопросом из-за того, что он сотрудничал с нацистами", - указал историк.

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